Sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội gây thất thoát hơn 40 tỉ đồng

Bộ Công an xác định, các bị can tại Bệnh viện Tim Hà Nội sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, gây thiệt hại trên 40 tỉ đồng.



Khởi tố, bắt nguyên phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội



Ngày 18.10, nguồn tin của Lao Động cho biết quá trình rà soát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ 2 gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội gây thất thoát trên 40 tỉ đồng.

Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Hưởng (trái) vừa bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh BCA



Kết quả điều tra cáo buộc nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu đã cùng doanh nghiệp có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh.



Hiện, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, 4 cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng (Phó giám đốc), Nguyễn Thị Dung Hạnh (Kế toán trưởng), Đoàn Trọng Bình (Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Vật tư) và Nghiêm Tuấn Linh (Phó phòng Vật tư).



Các bị can còn lại gồm: Trần Phú Hưng (Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam); Nguyễn Hồng Dũng (phó tổng giám đốc); Nguyễn Trung Dũng (chuyên viên thẩm định công ty này); Phạm Huy Lập (Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga) và Phạm Thị Kim Oanh (Kế toán trưởng).



Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội nằm trong giai đoạn điều tra, xác minh tin báo tố giác về một số hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh.



Ngày 12.4, cơ quan điều tra đến làm việc với bệnh viện để thu thập tài liệu liên quan các gói thầu và đề án xã hội hóa tại bệnh viện công.



Quá trình làm việc, cơ quan điều tra cũng yêu cầu bệnh viện cung cấp tài liệu liên quan quy chế thu chi tài chính, tài liệu về đề án xã hội hóa, liên danh liên kết về trang thiết bị y tế tại cơ sở này từ năm 2015 đến nay.



Ngoài các bị can trên, Bộ Công an cho rằng ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) đã ký một số văn bản có liên quan nhưng trách nhiệm đến đâu còn phải chờ kết quả điều tra cụ thể.

https://laodong.vn/phap-luat/sai-pham-tai-benh-vien-tim-ha-noi-gay-that-thoat-hon-40-ti-dong-964824.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)