Quảng Trị: Xe tải gặp nạn bốc cháy dữ dội, tài xế đạp cửa thoát ra ngoài

Một chiếc xe tải sau khi bất ngờ tông vào dải phân cách đã bốc cháy dữ dội ngay trên Quốc lộ 1 đoạn qua H.Hải Lăng (Quảng Trị). Rất may, tài xế kịp đạp cửa thoát ra ngoài...



Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội ngay giữa Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Phúc



Chiều nay 3.10, Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn dù không gây thiệt hại về người nhưng cảnh tượng cháy ở hiện trường rất dữ dội. Rất may, tài xế kịp đạp cửa thoát ra ngoài kịp thời.



Cụ thể, vào lúc 14 giờ cùng ngày, xe tải BS 89C - 09275 do tài xế Trần Văn Lượng (26 tuổi, trú tại Hoằng Thanh, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, chạy theo hướng bắc – nam trên Quốc lộ 1, khi đến đoạn qua địa phận xã Hải Trường (H.Hải Lăng) bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường. Sau vụ va chạm, xe tải bị lật và bốc cháy dữ dội. May mắn, tài xế đã kịp đạp cửa thoát ra ngoài.





Vụ cháy đã làm 1 làn đường của Quốc lộ 1 bị tê liệt. Ảnh: Nguyễn Phúc

Lượng khói lớn bốc lên từ vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Phúc



Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an H.Hải Lăng, Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đã nhanh chóng có mặt, phân luồng điều tiết giao thông. Đồng thời, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để dập tắt đám cháy.



Chiếc xe tải bị cháy có chở bên trong một chiếc ô tô con khác. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.



Theo Nguyễn Phúc (TNO)