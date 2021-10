Quảng Trị: Vượt barie cảnh báo mưa lũ, một thanh niên miền núi mất tích

Dù chính quyền xã Tà Long (H.Đakrông, Quảng Trị) đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người, phương tiện qua lại và có barie chặn lại, nhưng anh H.V.D vẫn tìm cách vượt qua khu vực tràn Ly Tôn nên bị nước cuốn mất tích.

Trưa nay 17.10, UBND H.Đakrông (Quảng Trị) cho hay dù đã huy động nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên vượt barie cảnh báo tại ngầm và bị mất tích, nhưng đến 12 giờ vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 16.10, anh H.V.D. (20 tuổi, trú ở Khóm 6, thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tìm cách vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu ở thôn Ly Tôn (xã Tà Long, H.Đakrông). Trong lúc đang kiểm tra mực nước để tìm cách vượt ngầm thì anh H.V.D trượt chân, bị cuốn trôi rồi mất tích.



Chính quyền địa phương đã lắp đặt barie cấm người và phương tiện qua lại trước tràn Ly Tôn. Ảnh: Thanh Lộc

Theo ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND H.Đakrông, tại vị trí xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người, phương tiện qua lại và có barie chặn lại, nhưng anh H.V.D vẫn tìm cách vượt qua.

UBND H.Đakrông đã huy động lực lượng Công an huyện, biên phòng cùng Công an xã Tà Long và các xã lân cận phối hợp với lực lượng công nhân các nhà máy thủy điện trên địa bàn, dân quân tự vệ các xã đi dọc bờ sông để tìm kiếm nam thanh niên. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ ở sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.



Chính quyền cắt cử lực lượng chặn trước barie tràn Ly Tôn. Ảnh: Thanh Lộc

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ hôm qua 16.10 phổ biến từ 120-170mm, có nơi lớn hơn như Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh) 210 mm, Hướng Sơn (H.Hướng Hóa) 188 mm...

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, chia cắt một số ngầm tràn, như tràn Tà Rụt - A Vao đường vào trung tâm xã A Vao; tràn Ba Lòng (xã Ba Lòng); tràn Làng Cát, Chân Rò, Tà Lềnh (xã Tà Long)… gây chia cắt đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao, Ba Lòng. Hiện nay, tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã cắt cử người ứng trực, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua.