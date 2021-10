Quảng Ngãi: Bắt chủ tịch hội đồng quản trị 'dỏm' lừa đảo

Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã khởi tố, bắt tạm giam một người giả danh doanh nghiệp để tung tin bán 10 ô tô cũ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.





Chiều 8.10, Công an H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam một người giả danh là chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp để tung tin bán 10 ô tô cũ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.





Chủ tịch HĐQT "dỏm" tại Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Hải Phong



Trước đó, ngày 4.10, Công an H.Bình Sơn đã nhận được đơn của ông H.Đ.H. (ở Bắc Ninh) tố cáo ông Cao Văn Thành (46 tuổi, trú tại thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) có hành vi tung tin lừa đảo bán 10 ô tô cũ để chiếm đoạt tài sản.



Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an H.Bình Sơn đã điều tra, xác minh vụ việc. Đến ngày 6.10, Công an H.Bình Sơn đã ra lệnh bắt tạm giam ông Cao Văn Thành.



Theo điều tra, ông Cao Văn Thành đã tìm kiếm trên mạng và tự "chế" ra 1 giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do ông làm chủ, với chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bình Nguyên. Sau đó, ông Thành dùng danh nghĩa công ty dỏm này tiếp cận một số người, giới thiệu tên tuổi hoành tráng rồi tung thông tin hiện có một số mặt hàng cần bán, trong đó có 10 xe ô tô bán phế liệu.



Theo đó, ông H.Đ.H đã thỏa thuận ký hợp đồng mua lô hàng 10 xe ô tô phế liệu nói trên với giá 825 triệu đồng.





Cao Văn Thành. Ảnh: Hải Phong



Sau đó, ông H. đã chuyển khoản cho Thành 430 triệu đồng. Tuy nhiên, Thành đã chiếm đoạt tiền để tiêu xài mà không chuyển hàng như thỏa thuận. Vì vậy, ông H. đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.



Hiện vụ lừa đảo đang được Công an H.Bình Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.



