Quảng Nam: Đình chỉ công tác công an phường dí roi điện vào người thanh niên bị còng tay

Công an tỉnh Quảng Nam đã đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ công an phường vì dùng roi điện dí vào người nam thanh niên đang bị còng tay vào cửa sổ.

Trưa nay 4.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tạm đình chỉ công tác cán bộ công an dí roi điện vào người nam thanh niên để xác định rõ mức độ sai phạm, từ đó có hướng xử lý.



Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc nam cán bộ công an phường dùng roi điện dí vào người nam thanh niên đang bị còng tay.



Cán bộ công an phường dí roi điện vào người nam thanh niên. Ảnh: Cắt từ clip



Theo ông Hà, vụ việc này xảy ra từ ngày 8.9, tại P.Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn). Nam thanh niên trong clip thuộc nhóm người tụ tập chuẩn bị kéo đi đánh nhau nên công an mời lên làm việc. Thời điểm này, TX.Điện Bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.



“Trong sáng nay, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã ra làm việc và tạm đình chỉ công tác công an dí roi điện vào người nam thanh niên, để phục vụ công tác điều tra. Ai sai đâu thì xử lý đến đó, chứ không để dư luận xấu”, ông Hà nói.



Trước đó, chiều 3.10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh một người mặc quân phục công an dùng roi điện dí liên tiếp vào thanh niên đang bị còng tay vào cửa sổ. Mặc dù nam thanh niên liên tục van xin nhưng vị cán bộ vẫn dí roi điện vào người.





Theo MẠNH CƯỜNG (LĐO)