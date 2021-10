Phú Yên lo chống lũ trong bão

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhìn nhận các địa phương và người dân Phú Yên có kinh nghiệm chống bão tốt nhưng chống lũ chưa tốt, thậm chí là còn chủ quan nên sau mỗi cơn bão, thiệt hại do lũ lại thường nhiều hơn do bão.





Cuộc họp khẩn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên





Trước tình hình áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão đi vào các tỉnh Nam Trung bộ, chiều nay (25-10), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã họp khẩn để triển khai các công tác phòng chống.



Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh này còn gần 240 tàu cá với gần 1.300 lao động đang hoạt động trên biển. Đặc biệt, vẫn còn 5 tàu cá đang ở trong vùng nguy hiểm, nhưng đã nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên khả năng thành bão và đang trên đường chạy trốn.





Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cho biết hiện vẫn còn 5 tàu cá ở tỉnh này nằm trong vùng nguy hiểm

Từ tối qua đến chiều nay, Phú Yên có mưa to, nhiều nơi lượng mưa đo được 120mm. Hiện hồ thủy lợi Phú Xuân mực nước đã qua tràn 1m, đang xả lũ 40m3/giây. Thủy điện Sông Ba Hạ cũng đang xả lũ cùng với xả chạy máy với lưu lượng 1.200m3/giây.



Mưa lớn làm nước từ thượng nguồn về nhiều gây nên tình trạng ngọt hóa, làm chết trên 8.000 con tôm hùm và hơn 1,2 tấn cá mú ở khu vực Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, làm thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.





Sóng biển chiều nay đã bắt đầu lên cao



Tại xã An Hiệp, huyện Tuy An, 1 cháu bé 7 tuổi đã bị chết đuối khi trên đường về nhà, bị nước lũ cuốn trôi.



Chủ trì cuộc họp, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng các địa phương và người dân tỉnh này có nhiều kinh nghiệm chống bão tốt, nhưng chống lũ chưa tốt, thậm chí còn chủ quan nên sau mỗi cơn bão, thiệt hại do lũ lại thường lớn hơn do bão. Ông Thế yêu cầu 2 ngành giáo dục và y tế rà soát lại những vùng trũng thấp, thường bị ngập, gấp rút di chuyển thiết bị, vật tư, tránh bị hư hỏng khi lũ lên. "Bây giờ còn đủ thời gian thì các ngành phải gấp rút chuẩn bị, chứ để khi lũ lên, gây thiệt hại thì lãnh đạo các ngành phải chịu trách nhiệm" - ông Thế yêu cầu.





Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhìn nhận địa phương và người dân Phú Yên có kinh nghiệm chống bão tốt nhưng chống lũ chưa tốt



Về giao thông, ông Thế yêu cầu phải kiểm tra nhanh hệ thống thoát ngang, không để đường trở thành con đê chắn nước làm ngập dân.



Đối với các lồng bè nuôi tôm hùm, cá trên biển, vịnh, cần đưa các lao động trên bè vào đất liền sớm.



Riêng việc sơ tán dân ở vùng trũng thấp, cần phải kiểm tra lại toàn bộ nơi được sơ tán dân đến ở và gấp rút sát khuẩn. "Với tinh thần phòng chống bão, lũ nhưng không để lây lan dịch bệnh Covid-19. Việc sơ tán tập trung đông người sẽ là nguy cơ lây lan dịch bệnh nên phải rất kỹ trong việc này" - ông Thế nói thêm.

Theo Hồng Ánh (NLĐO)