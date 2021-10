Phú Yên bắt giữ xe ôtô 16 chỗ chở gỗ không rõ nguồn gốc

Ngày 31/10, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị đã bắt giữ xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 43B 007.99 vận chuyển 25 khúc gỗ không rõ nguồn gốc lưu thông trên Quốc lộ 19C.

Xe 16 chỗ chở theo 25 khúc gỗ không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 31/10, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị đã bắt giữ xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 43B 007.99 vận chuyển 25 khúc gỗ không rõ nguồn gốc lưu thông trên Quốc lộ 19C.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 30/10, thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh với các đối tượng mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Hòa, công an các xã Phước Tân, Suối Bạc, Sơn Hội tuần tra khép kín địa bàn và tuyến Quốc lộ 19C.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện xe ôtô loại 16 chỗ (đã tháo ghế, trên kính trước của xe có dán chữ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đưa đón học sinh khuyết tật) biển kiểm soát 43B-007.99 vận chuyển lâm sản trái phép.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên tài xế lái xe ôtô không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện bỏ chạy theo hướng từ xã Sơn Hội về xã Suối Bạc trên Quốc lộ 19C, khi đến thôn Tân Lập, xã Suối Bạc tài xế dừng, bỏ lại phương tiện và trốn khỏi hiện trường.

Kiểm tra tang vật trên xe, Tổ công tác phát hiện bên trong phương tiện có 25 khúc gỗ xẻ hộp, chưa xác định khối lượng, chủng loại, chủ sở hữu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đưa phương tiện về Công an huyện để xác minh, làm rõ.