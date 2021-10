Phú Yên: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 127,2 - 388 mm, nên Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 2.500 m3/giây.





Sáng 27.10, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã cho phép Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 2.500 m3/giây.



Hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó có sông Ba, đang ở mức dưới báo động cấp I (từ 0,3 - 3,15 m); dự báo sông Kỳ Lộ và các sông suối nhỏ đạt mức trên dưới báo động 2.



Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: Đức Huy



Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã gây mưa to, đến rất to trên địa bàn tỉnh với lượng mưa phổ biến từ 127,2 - 388,0 mm. Trong đó tại xã An Chấn (H.Tuy An): 342,4 mm; P.Hòa Vinh (TX.Đông Hòa): 373,8 mm; xã Xuân Lâm (TX.Sông Cầu: 388,0 mm.



Hiện lưu lượng nước về hồ chứa nước Thủy điện Sông Ba Hạ là 1.400 m3/giây, về hồ chứa nước Thủy điện Sông Hinh là 1.440 m3/giây, về hồ chứa nước Thủy điện Krông Năng 215,3 m3/giây và về hồ chứa nước Thủy điện La Hiêng 2 là 32,6 m3/giây. Các chủ hồ vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.



Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn có 51 hồ chứa nước (1 hồ đang trong quá trình tích nước), trong đó có 3 hồ thủy lợi dung tích hơn 10 triệu m3. Đối với các hồ chứa nước có dung tích nhỏ do các địa phương quản lý, hầu hết hình thức tràn xả lũ là tràn tự do. Hiện các hồ chứa đang tích nước phổ biến ở mức từ 40 - 65% so với dung tích thiết kế.



Theo ĐỨC HUY (TNO)