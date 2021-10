Phó Viện trưởng VKSND Bạch Long Vỹ bị triệu tập để điều tra

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn, hiện là Phó Viện trưởng VKSND huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 29-10, đại diện VKSND TP Hải Phòng xác nhận ông Nguyễn Thế Trung (nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn, hiện là Phó Viện trưởng VKSND huyện đảo Bạch Long Vỹ) đã bị Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Thời hạn tạm đình chỉ 15 ngày, bắt đầu từ ngày 18-10.



Đại diện VKSND TP Hải Phòng cho biết thêm Cục điều tra tội phạm của VKSND Tối cao cũng đã ra quyết định triệu tập ông Nguyễn Thế Trung để phục vụ công tác điều tra.





Lực lượng kiểm sát có mặt tại Công an quận Đồ Sơn khi thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Quang Tuấn.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tháng 8-2021, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra vụ án "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" xảy ra tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), khiến một loạt cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn bị bắt giam.



Liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86 trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn), đến nay Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can Phạm Quang Tuấn, nguyên Phó Trưởng Công an quận; Nguyễn Hữu Cường, nguyên Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; Đinh Đình Việt, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; Đỗ Hữu Dũng, nguyên Phó Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh, đều nguyên là cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn, về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc theo điểm b khoản 3 điều 375 Bộ luật Hình sự.



Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay, sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, Cơ quan truy tố VKSND Tối cao đã trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung hành vi phạm tội những đối tượng có liên quan trong vụ án đã được thể hiện trong kết luận điều tra vụ án nhưng trong giai đoạn điều tra (lần 1) chưa làm rõ được.



Cụ thể, gồm các ông Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận; Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn, và một số cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn trong vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ việc; dấu hiệu tội nhận hối lộ trong vụ án.



Theo điều tra bước đầu từ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, nguyên Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn Nguyễn Hữu Cường đã khai được ông Trần Tiến Quang và Phạm Quang Tuấn chỉ đạo việc nhận tiền, trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà các đối tượng, được một số cán bộ, chiến sĩ trong Công an quận đưa tổng cộng 390 triệu đồng để Cường có trách nhiệm "phân phối" số tiền này cho các đối tượng trong vụ án.



Đối với số tiền này, Cường khai nhận đã "chia" lại cho các đối tượng trong vụ án, cho ông Quang và một số cán bộ, chiến sĩ khác. Ngoài ra, Cường cũng được Phạm Quang Tuấn nói có chia cho ông Nguyễn Thế Trung, Phó Viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn, 200 triệu đồng.



Theo lời khai của ít nhất 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn, sáng ngày 13-11-2020, khi những cán bộ, chiến sĩ này đang hỏi cung nghi phạm có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, vị Phó Viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn có đi vào phòng hỏi cung cùng Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn Phạm Quang Tuấn. Vị Phó Viện trưởng còn cùng Phó Trưởng Công an quận trực tiếp hỏi cung một số nghi phạm, kiểm tra ma tuý. Một số lời khai của cán bộ chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn còn cho rằng, đến 16 giờ cùng ngày vẫn thấy Phó Viện trưởng VKSND ở tại Công an quận Đồ Sơn.



Tuy nhiên, ban đầu ông Trung khai báo sáng ngày 13-11, ông có sang Công an quận Đồ Sơn để giải quyết công việc khác, không hay biết việc Công an quận Đồ Sơn đang xử lý những đối tượng có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.



Theo nhận định từ Kết luận điều tra vụ án, do thời gian tạm giam những đối tượng trong vụ án đã hết, cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh 6 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn có hành vi phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án.



Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, tội nhận hối lộ đối với các ông Trần Tiến Quang, Nguyễn Thế Trung và một số cán bộ chiến sĩ khác sẽ được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Theo kết luận điều tra vụ án, có căn cứ xác định các ông Quang, ông Trung có liên quan sẽ xử lý nghiêm theo quy định.



Được biết, sau khi có kết luận điều tra vụ án, ông Trần Tiến Quang có đơn xin nghỉ chữa bệnh, sau đó được Công an TP Hải Phòng điều động về làm việc tại một phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng.



Vào tháng 9-2021, ông Nguyễn Thế Trung được điều động làm Phó Viện trưởng VKSND huyện Bạch Long Vĩ.

Theo Trọng Đức (NLĐO)