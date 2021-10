Phó Thủ tướng: Các tỉnh, thành phía Nam không lơ là trước dịch Covid-19

Chiều 26-10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.





Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhìn chung, số ca mắc mới Covid-19 trên cả nước trong 2 tuần qua đã giảm 48% so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc trong tuần qua tăng 14,4% so với tuần trước đó. Trong số 19 tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ, từ ngày 19 đến 25-10, 17/19 địa phương ghi nhận ca mắc tăng trong cộng đồng.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2 đến 3 tuần tới, các tỉnh phía nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khẩn trương nhất - Ảnh: VGP



Tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số lượng ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt.



Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19, nhận định tỉ lệ bao phủ vắc-xin tại các tỉnh Đông Nam Bộ cao nhưng vẫn ghi nhận nhiều ca mắc, do đó phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh; chú trọng bảo vệ những người chưa tiêm, trong đó có trẻ em.



Trong khi đó, số lượng ca nhiễm tại các tỉnh Tây Nam Bộ tăng chủ yếu do người về từ vùng dịch, Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng các tỉnh Tây Nam Bộ cần tăng cường xét nghiệm tầm soát, truy vết F0 ngoài cộng đồng, nhất là khi tỉ lệ người dân được tiêm vắc-xin còn thấp, năng lực hệ thống y tế yếu.





Phó Thủ tướng nhấn mạnh các tỉnh phía nam phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan mà làm mất đi thành quả chống dịch vừa qua. Ảnh: VGP



Tiếp tục tăng cường kiểm soát người từ nơi khác về



Trong thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước tăng cường hoạt động giám sát ca nhiễm từ những người về từ vùng dịch, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.



Từ ngày 7 đến 25-10, theo thống kê sơ bộ có khoảng 381.000 người di chuyển về các tỉnh, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 363.405 người, trong đó đã ghi nhận 6.222 trường hợp dương tính.



Các địa phương đang gặp khó khăn trong áp dụng các biện pháp quản lý người trở về từ tỉnh có nguy cơ dịch cấp 1 (xanh), cấp 2 (vàng) nhưng lại cư trú ở xã, phường có nguy cơ dịch cấp 3 (cam), cấp 4 (đỏ). Nhiều người đã tiêm vắc-xin vẫn bị nhiễm Covid-19, nên nếu chỉ cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục tăng cường kiểm soát người từ nơi khác về. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT-TT khẩn trương kết nối, liên thông dữ liệu để có thể xác định người đến từ tỉnh khác trước đó đã cư trú tại xã, phường có nguy cơ dịch cấp độ mấy.



Để bảo đảm đủ sinh phẩm xét nghiệm người từ nơi khác về, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phía nam tổng hợp nhu cầu gửi Bộ Y tế cân đối, hỗ trợ khi cần thiết.



Bộ Y tế tiếp tục xem xét, điều chỉnh quy trình cách ly, phân biệt giữa các địa phương có tỉ lệ tiêm vắc-xin khác nhau, giữa người đã tiêm vắc-xin và người chưa tiêm.



Khả năng lây lan ra cộng đồng rất lớn



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, phải tiếp tục nâng cao cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh tại các tỉnh Tây Nam Bộ, khi lượng người từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về khu vực này rất đông, với tỉ lệ người nhiễm Covid-19 khoảng 1,6%, tiềm ẩn khả năng lây lan ra cộng đồng rất lớn, đặc biệt đối với địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ vắc-xin mũi 1.



Các tỉnh Tây Nam Bộ phải giám sát chặt người từ vùng dịch về, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", giám sát y tế, xét nghiệm, cách ly theo điều kiện thực tiễn tại địa phương theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.



Hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó nguy cơ dịch ở cấp độ 4, nhất là oxy y tế, "tháp điều trị 3 tầng", chuẩn bị kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động…



Bảo đảm đủ vắc-xin cho các tỉnh phía nam



Đến hết ngày 25-10, 19 tỉnh, thành phố phía nam đã được phân bổ 48,2 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, chiếm 49% tổng số vắc-xin được phân bổ trên cả nước. Đáng chú ý có 5/19 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 mũi vắc-xin đạt trên 95% là TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Tuy nhiên vẫn còn 9/19 tỉnh có tỉ lệ tiêm vắc-xin mũi 1 dưới 70% là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2 đến 3 tuần tới, các tỉnh phía nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khẩn trương nhất, nhanh chóng bao phủ vắc-xin mũi 1, tiếp tục tiêm mũi 2. Bộ Y tế phải bảo đảm đủ vắc-xin.



Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định khi vắc-xin về, Bộ sẽ tiếp tục phân bổ cho các tỉnh, thành phố phía nam, bảo đảm tiêm bao phủ 2 mũi cho toàn bộ khu vực này.



Theo D.Châu (NLĐO)