Phạt 3,5 triệu đồng nếu bán vé cho khách không đủ giấy tờ phòng dịch

Các đại lý chịu trách nhiệm đối với khách bay mua vé tại các điểm bán do đơn vị phụ trách trong trường hợp đại lý không kiểm soát giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19.

Trước khi vào làm thủ tục, hành khách phải thực hiện khai báo y tế và ký bản cam kết phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)



Mỗi khách mua vé bay chặng giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh bị từ chối chuyên chở vì lý do không đủ giấy tờ theo qui định phòng chống dịch, đại lý sẽ bị Vietnam Airlines phạt 3,5 triệu đồng.



Theo Vietnam Airlines, đây được coi là "lỗi xuất vé không đúng đối tượng vi phạm qui định phòng chống dịch bệnh của nhà chức trách".



Về phía Vietnam Airlines sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản bồi hoàn nào phát sinh do việc từ chối chuyên chở trong trường hợp này.



Các đại lý chịu trách nhiệm đối với khách bay mua vé tại các điểm bán do đơn vị phụ trách trong trường hợp đại lý không kiểm soát giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID của khách dẫn đến khách bị từ chối vận chuyển tại sân bay.



Trước đó, những thông tin khuyến cáo đối tượng khách bay nội địa giai đoạn bay thí điểm từ 10 - 20/10 đã được Vietnam Airlines gửi đến các đại lý.



Cụ thể, hãng này yêu cầu hành khách cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).



Ngoài ra, hành khách cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72h trước khi lên máy bay; đồng thời, cần tham khảo thêm quy định của từng địa phương về yêu cầu của hình thức xét nghiệm.



Bên cạnh đó, hành khách cần khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 theo mẫu của Bộ Giao thông Vận tải và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục tại điểm xuất phát; tuân thủ qui định phòng chống dịch bệnh của địa phương đến sau chuyến bay.



Vietnam Airines lưu ý, trong thời gian này, khách trẻ em chưa tiêm đủ liều không được chấp nhận vận chuyển. Khách nước ngoài, khách người Việt từng ở nước ngoài có giấy tờ do nước ngoài cấp đáp ứng các yêu cầu trên được chấp nhận vận chuyển.

Theo Diệp Anh (TTXVN/Vietnam+)