Ninh Bình phát hiện cán bộ tham gia đường dây đánh bạc chục tỉ

Chưa đầy 1 tháng, đường dây đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề, có sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp, và một số cán bộ, công chức ở tỉnh Ninh Bình đã giao dịch lên đến hơn 10 tỉ đồng.





Chiều ngày 28.10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức chơi số lô, số đề trên địa bàn H.Kim Sơn (Ninh Bình), với số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.



Đáng chú ý, đường dây đánh bạc này còn có sự tham gia hoặc liên quan đến một số cán bộ doanh nghiệp, và cán bộ, công chức.



Các nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp



Kết quả điều tra bước đầu, xác định cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Quang Đông (52 tuổi) và Phan Thúc Định (34 tuổi, cùng ngụ thôn 1, xã Định Hóa, H.Kim Sơn), hoạt động đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức chơi số lô, số đề.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bắt giữ 11 nghi phạm (trong đó có Phan Quang Đông và Phan Thúc Định) để phục vụ công tác điều tra.



Khi tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, cơ quan công an thu giữ hơn 145 triệu đồng tiền mặt, 25 điện thoại di động, và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc.



Cơ quan công an còn xác định liên quan đến đường dây đánh bạc trên có sự tham gia của một số người là lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, và một số cán bộ, công chức có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội thân thiết tạo thành đường dây đánh bạc khép kín, hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.



Tuy nhiên, Công an tỉnh Ninh Bình chưa thông tin cụ thể số lượng cán bộ, công chức tham gia với vai trò cụ thể là điều hành đường dây đánh bạc, hay tham gia đánh bạc. Và chưa rõ những cán bộ, công chức liên quan đến đường dây đánh bạc hiện đang công tác ở đơn vị nào.



Về số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc, cơ quan công an xác định chỉ tính từ ngày 1 - 26.10, đường dây đánh bạc đã có số tiền giao dịch lên đến hơn 10 tỉ đồng.



Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

