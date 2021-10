Nhậu sau giãn cách: Nhiều người nhập viện, 2 người chết nghi ngộ độc rượu

Sau khi tỉnh Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, nhiều người ăn nhậu đã phải nhập viện cấp cứu, 2 trường hợp tử vong nghi bị ngộ độc rượu.





Ngày 25.10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã đề nghị Sở Công thương Bình Dương tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm rượu và đồ uống có cồn ở Bình Dương để hạn chế tối đa việc để xảy ra ngộ độc rượu.



Trước đó, theo Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y Bình Dương, những ngày gần đây xuất hiện liên tiếp các vụ người dân phải nhập viện sau khi ăn nhậu, nhiều trường hợp nguy kịch, 2 trường hợp tử vong.



Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 3 trường hợp; các địa phương Bắc Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên mỗi địa phương 1 trường hợp; thành phố Thuận An 6 trường hợp.



Đáng chú ý, trường 2 trường hợp (1 nam, 1 nữ) ở phường Tân An thành phố Thủ Dầu Một, làm việc ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương, ngày 17.10, hai người này có ăn nhậu cùng 2 nam đồng nghiệp khác. Trong bữa ăn có sử dụng chung thức uống là rượu (đựng trong can khoảng 10 lít được khách hàng tặng). Mỗi người đã uống khoảng 330 ml rượu. Trong 4 người có 2 người phải cấp cứu, 1 người nữ (23 tuổi) tử vong. Công an đã phối hợp tiến hành lấy 1 mẫu rượu còn lại để gửi đi kiểm nghiệm.



Tại thành phố Thuận An, ngày 15.10, một thanh niên mua 1 lít rượu chuối hột màu vàng ở quán tạp hóa nhậu chung 4 người. Sau bữa nhậu tất cả cùng phải nhập viện cấp cứu. Trong đó thanh niên tên L.V.L.E (1986) đã tử vong.



Theo Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, đa số trường hợp nhập viện sau khi ăn uống, đều sử dụng loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ bán ở quán tạp hóa nhỏ lẻ, hoặc cho tặng.



Cần phải tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn của các cơ sở.

