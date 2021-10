Nhâm Hoàng Khang, từ lập trình viên tài năng hoá hacker vướng lao lý

Nhâm Hoàng Khang là một coder – lập trình viên giỏi, đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng, được giới công nghệ ghi nhận. Tuy nhiên mới đây nhiều người không khỏi bất ngờ khi sáng 4/10, Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.





Theo nguồn tin của Dân Việt, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra và xác định Nhâm Hoàng Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng.





Nhâm Hoàng Khang bị bắt sáng 4/10. Ảnh FBNV



Trước đó vào ngày 28/6, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công An đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang đúng 8h30 ngày 1/7 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An (đường Nguyễn Trãi) để làm việc liên quan đến vụ việc mà cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý, điều tra.



"Cậu IT" sau khi làm việc với Bộ Công An đã chia sẻ rằng mình chỉ lên để hỗ trợ, trao đổi một số thông tin về an ninh mạng chứ hoàn toàn không có việc bị bắt giữ.

Nhâm Hoàng Khang là ai?



Thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt ở mảng code lập trình, cái tên Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, ở TP.HCM) có lẽ đã quá quen thuộc với những người làm trong giới công nghệ. Khang được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".



Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhâm Hoàng Khang đã bộc lộ khả năng thiên bẩm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Anh dành phần lớn thời gian ngồi trước máy tính, điện thoại để tìm tòi và khám phá.



Cho nên có thể nói rằng Nhâm Hoàng Khang đam mê trở thành một nhân vật lập trình, viết code xuất sắc. Anh đã tạo ra nhiều sản phẩm mới cho người dùng.



Thành công lớn nhất đối với Nhâm Hoàng Khang là đưa eSim vào iPhone Lock. Để làm được điều này anh đã mài mò tìm hiểu trong thời gian khá lâu. Nhâm Hoàng Khang dùng chính tri thức và tích lũy nhiều lĩnh vực để sáng tạo ra nhiều phát minh và sáng chế.



Nếu như trước đây những chiếc iPhone Lock sau khi được kích hoạt bằng mã ICCID thì gần như không bị hạn chế gì về tính năng so với phiên bản quốc tế, ngoại trừ không thể sử dụng eSim.



Hoàng Khang giỏi nghề nhưng lại đi sai đường. Ảnh FBNV.



Giải pháp này nhằm đưa ra 1 server ảo sau đó kết nối với người dùng tới server thông qua proxy để có thể thông qua eSim. Server ảo này nhằm giả dạng profile có mạng lock của máy thành eSim với info sim Việt Nam.



Thời gian qua, cái tên Nhâm Hoàng Khang được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến việc hợp tác với CEO Phương Hằng, bà chủ của Đại Nam.



Bà Phương Hằng từng treo giải thưởng 1 tỷ đồng cho người tìm ra danh tính thật của antifan. Sau đó, hacker Nhâm Hoàng Khang nhanh chóng tìm ra danh tính người này và nhận thưởng từ bà chủ Đại Nam.



Sau đó, "Cậu IT" đăng tải trên trang cá nhân cho biết chỉ nhận 1/2 tiền thưởng (500 triệu đồng) còn lại gửi bà Phương Hằng từ thiện.



Tiếp đến, Hoàng Khang tiếp tục liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội, với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện của một số người nổi tiếng trong giới giải trí.



Hồi tháng 6, trên trang cá nhân của mình, Nhâm Hoàng Khang cũng gây xôn xao khi tuyên bố đã tìm ra người tung tin tống tiền Phó hiệu trưởng Đức Hải. Theo Khang người thuê dịch vụ "spam tin nhắn tống tiền" này có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải.



Một vụ việc khác, Nhâm Hoàng Khang tiết lộ mình là người đầu tiên tố cáo vấn đề làm thiện nguyện của nhóm Giang Kim Cúc vào ngày 23/8. Nhâm Hoàng Khang cho biết đã gửi cảnh báo đến cộng đồng trong khi chưa ai biết gì về sự thật những việc làm thiện nguyện của nhóm này.



Khoảng thời gian đó, nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc đang nhận được nhiều chỉ trích từ việc ăn chặn tiền từ thiện.





https://danviet.vn/nham-hoang-khang-tu-lap-trinh-vien-tai-nang-hoa-hacker-vuong-lao-ly-20211004141316301.htm





Theo Nguyễn Thịnh (Dân Việt)