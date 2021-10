Nhâm Hoàng Khang có thể bị điều tra những gì ?

Cơ quan điều tra thông tin Nhâm Hoàng Khang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tống tiền chủ một trang web cờ bạc. Tuy nhiên, với hàng loạt hành vi từng gây “bão mạng” gần đây, bị can này có thể bị điều tra nhiều vấn đề khác.





Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, ngụ TP.HCM) là người nổi tiếng trong giới công nghệ với biệt danh “Cậu IT”, sống và làm việc tại TP.HCM. Như Thanh Niên đã thông tin, Nhâm Hoàng Khang vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Theo thông tin ban đầu, tháng 7.2021, C02 nhận đơn tố cáo về việc Khang có hành vi xâm nhập vào trang web liên quan hoạt động cờ bạc. Bằng trình độ cao của mình, Khang đã xâm nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web này rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan công an. Khang buộc chủ nhân trang web nói trên phải chuyển



500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc giữa hai bên, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, C02 đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm đối với Khang. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên việc điều tra bị gián đoạn và đến nay mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khang. Cơ quan điều tra xác định Khang đã tống tiền thành công 400 triệu đồng.



Nhâm Hoàng Khang trong một lần livestream trực tiếp. Ảnh chụp màn hình



Không chỉ hack dữ liệu trang web cờ bạc



Ngoài vụ việc nêu trên, cũng theo C02, Nhâm Hoàng Khang đã lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân, đột nhập lấy trộm thông tin. Hiện nhiều cá nhân đã lên tiếng tố cáo Khang về hành vi này. Một nguồn tin cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ những tố cáo của công dân đối với Khang.



Hành vi hack, lấy cắp thông tin cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ, hậu quả của hành vi mà người vi phạm gây ra, có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Luật sư Nguyễn Đức Chánh Đoàn luật sư TP.HCM



Trước khi bị tố cáo hack trang web cờ bạc để tống tiền vào tháng 7.2021, Nhâm Hoàng Khang đã “nổi đình nổi đám” trên mạng xã hội với hàng loạt tuyên bố, “bóc phốt” người khác. Khoảng tháng 5.2021, một nữ doanh nhân ở Bình Dương cho rằng Facebook V.T (viết tắt) thường xuyên nói xấu, bôi nhọ mình nên đã tuyên bố treo thưởng tiền tỉ cho ai tìm ra chủ nhân trang Facebook này. Sau đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Nhâm Hoàng Khang đăng status thể hiện chấp nhận tham gia “thử thách” và sẽ chỉ lấy nửa số tiền treo thưởng, phần còn lại để vị doanh nhân kia làm từ thiện. Gần 1 tháng sau, vị nữ doanh nhân livestream tuyên bố Nhâm Hoàng Khang đã tìm ra chủ Facebook V.T, còn tiền treo thưởng thì “em ấy chưa bao giờ nhận của tôi 1 xu. Đó là nghĩa khí của em ấy dành cho tôi”. Tuy nhiên, mối quan hệ “hữu hảo” này chẳng bền lâu. Khoảng 3 tháng sau, giữa Nhâm Hoàng Khang và vị nữ doanh nhân nảy sinh mâu thuẫn. Từ đó, hai bên trở mặt tố nhau ồn ào trên mạng xã hội.



Trong tháng 6.2021, Nhâm Hoàng Khang cũng livestream nói rằng những bằng chứng được dùng để ép một nghệ sĩ giải ngân (sau khi nghệ sĩ này bị nữ doanh nhân nói trên tố ngâm tiền từ thiện - PV) là do Khang cung cấp và tuyên bố “chấp nhận bị tội” và “quan trọng là chứng cứ đó dùng với mục đích gì...”. Cũng trong tháng 6 này, Khang đăng tải loạt tin nhắn gây sốc từ tài khoản được cho là của một ca sĩ trẻ con nuôi ca sĩ P.N, với nội dung muốn tách ra khỏi nhà ca sĩ P.N và số tiền hàng trăm triệu đồng tiền thưởng từ một cuộc thi của nam ca sĩ vẫn chưa được ê kíp của ca sĩ P.N trả lại. “Cậu IT” còn nhanh nhảu kêu cứu thay cho ca sĩ trẻ, thậm chí còn cho biết sẽ gửi đơn tới cơ quan công an...



Nhâm Hoàng Khang bị bắt tại Cần Thơ. Ảnh: CTV



Hack tài khoản người khác là phạm pháp



Hành vi Nhâm Hoàng Khang công khai khoe khoang thành tích hack, lấy cắp thông tin cá nhân của người khác diễn ra một thời gian dài, khiến dư luận bức xúc. Điều đáng lo ngại là một số người còn cổ súy cho hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật này của Khang. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi của Nhâm Hoàng Khang, nếu thực sự hack tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức thì phải xử lý nghiêm.



Nghệ sĩ Đức Hải tố bị uy hiếp chuyển tiền vào tài khoản Nhâm Hoàng Khang



Hôm qua 5.10, nghệ sĩ Đức Hải xác nhận với Thanh Niên về việc đã nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Trong văn bản trả lời ông Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết thêm cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra và làm việc nên chưa thông báo gì thêm. Lạc Xuân

Theo luật sư (LS) Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP.HCM), hành vi hack, lấy cắp thông tin cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ, hậu quả của hành vi mà người vi phạm gây ra, có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.



Về xử phạt hành chính, theo LS Chánh, điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP nêu hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng; đối với hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số hoặc thay đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người khác, sẽ bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.



Tài khoản Facebook Nhâm Hoàng Khang đăng thông tin lấy được 392 tờ sao kê



Về xử lý hình sự, LS Nguyễn Minh Hùng (Đoàn LS TP.Hà Nội) cho biết tùy từng hành vi cụ thể mà người phạm tội có thể phải chịu trách nhiệm về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, hoặc các tội xâm phạm sở hữu. Theo đó, một số tội danh mà người hack tài khoản có thể bị xử lý hình sự, như: tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo quy định tại điều 289 bộ luật Hình sự (BLHS); hoặc tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điều 290 BLHS; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hoặc cưỡng đoạt tài sản...

Theo NGỌC LÊ - PHAN THƯƠNG (TNO)