Miền Trung hối hả chạy lũ

Sẵn sàng sơ tán dân



Hôm qua (23.10), Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ. Công điện nêu rõ, những ngày vừa qua, tại khu vực miền Trung và Tây nguyên đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất cục bộ tại một số địa phương, khiến một số người chết, mất tích.



Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực có thể xảy ra ngập sâu, chia cắt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.



Các tỉnh, TP có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ; triển khai lực lượng kiểm soát, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu; hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài.

Chí Hiếu