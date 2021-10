Lũ từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum đang lên nhanh, 5 người chết, mất tích

Từ sáng đến chiều 17.10, các tỉnh miền Trung và bắc Tây Nguyên có mưa cực lớn, làm 5 người mất tích. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum đang lên nhanh.

Chiều nay 17.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 7 - 13 giờ hôm nay, ở các tỉnh miền Trung và bắc Tây Nguyên có mưa cực lớn. Lượng mưa đo được trong 6 giờ vừa qua ở nhiều điểm đã vượt 100 mm.

Cụ thể tại Hà Tĩnh, lượng mưa tại hồ Kim Sơn (TX.Kỳ Anh) lên tới 104,8 mm. Tại Quảng Bình, lượng mưa đo tại trạm Trường Sơn (H.Quảng Ninh) là 100,6 mm. Tại Thừa Thiên - Huế, lượng mưa lớn nhất đo tại trạm Hưng Nguyên (H.A Lưới) lên tới 165,8 mm; tại Nam Đông (H.Nam Đông) là 162 mm; đập thủy điện Thượng Nhật (H.Nam Đông) có mưa 151, mm. Tại Kon Tum, lượng mưa đo được tại trạm Đắk Choong (H.Đắc Glei) là 132,6 mm. Ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum trong 6 giờ vừa qua nhiều khu vực có lượng mưa trên 70 mm.

Lũ mang theo bùn đất tràn ngập nhiều hộ dân ở H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trong ngày 17.10. Ảnh: Thanh Niên

Dự báo chiều tối cùng ngày, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa ở tỉnh Hà Tĩnh phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Thừa Thiên Huế từ 50 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị từ 60 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Các tỉnh khác ở khu vực Trung bộ và bắc Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khi tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng; nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, các khu đô thị.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng mưa lớn nên lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai đang lên nhanh. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới (tính từ 13 giờ ngày 17.10), lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên nhanh.

Thống kê từ các tỉnh miền Trung đến chiều nay đã có 5 người mất tích do mưa lũ. Cụ thể tại Thừa Thiên Huế có 2 người mất tích khi đang bủa lưới trên sông. Tại Quảng Trị có 1 người tại H.Hướng Hóa đang mất tích do bị lũ cuốn khi đi qua đập tràn xã Tà Long. Tỉnh Nghệ An có 2 cha con đi vớt củi bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy xác.

Tại Quảng Nam có hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ở các huyện Tây Giang và Nam Trà My khi nước lũ tràn vào nhà, nơi ở có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.