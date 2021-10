Lộ rõ "thủ phạm" khiến nhiều học sinh bị ngộ độc, dương tính với ma túy

Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà nhiều học sinh Trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.



Liên quan tới vụ nhiều học sinh của Trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ngộ độc tập thể và dương tính với ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức về vụ việc này.



Qua xác minh của cơ quan công an, tối 24-10, cháu M.T.S (15 tuổi, ở sinh khu Trới 7, phường Hoành Bồ) là học sinh lớp 10A2 Trường THPT Hoành Bồ, đến chơi với người chị họ tại tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ.



Trong quá trình chơi ở đây, cháu M.T.S đã tìm thấy 1 túi có nhiều gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) trong hộp đồ chơi trên tầng 3, nghĩ là kẹo nên đã cầm về. Sáng 25-10, khi đi chào cờ buổi sáng tại trường, cháu M.T.S đã mang ra mời các bạn cùng ăn (tổng cộng có 13 cháu đã ăn).



Sau khi ăn, có 10 cháu có biểu hiện ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long. Qua test nhanh, phát hiện 6 cháu dương tính với chất THC (một loại chất có trong cây cần sa).



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, bước đầu xác định: Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà cháu M.T.S và các bạn ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.



Số thực phẩm chức năng này do một người thân của chị họ cháu M.T.S đi Mỹ về cho từ lâu, do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình cũng cất trong hộp đồ chơi và không để ý đến; không biết việc cháu M.T.S lấy mang về sử dụng.



“Đây là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Công an TP Hạ Long phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định”, Công an tỉnh Quảng Ninh nêu rõ.



Trước đó vào sáng 25-10, trong giờ chào cờ đầu tuần, 1 học sinh lớp 10 của Trường THPT Hoành Bồ có biểu hiện ngộ độc với các triệu chứng: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay.



Tiếp đó, có thêm 12 học sinh có biểu hiện tương tự. Ngay khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã cùng Tổ y tế sơ cứu ban đầu và chuyển các học sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Theo MINH KHANG - GIA KHÁNH (SGGPO)