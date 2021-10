Khởi tố điều tra Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị xác định có liên quan đến sai phạm trong các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội, thời kỳ ông này là Giám đốc tại đây.



Ông Nguyễn Quang Tuấn bị điều tra sai phạm khi còn là Giám đốc BV Tim Hà Nội. Ảnh: Gia Hân



Chiều ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp tư pháp đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai, nguyên Giám đốc BV Tim Hà Nội để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 222 bộ luật Hình sự.



Ông Nguyễn Quang Tuấn, 54 tuổi, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012. Tới tháng 3.2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông cũng từng là đại biểu Quốc hội hóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.



Đây là diễn biến mới nhất trong tiến trình điều tra vụ án vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại BV Tim Hà Nội.



Trước đó, C03 đã khởi tố 9 bị can có liên quan, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can. Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, cán bộ của BV Tim Hà Nội, gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh, Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó phòng Vật tư; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó trưởng phòng Vật tư.



Các bị can còn lại là Trần Phú Hưng (Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Dũng (Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư định giá AIC VN - Công ty AIC VN), Nguyễn Trung Dũng (chuyên viên thẩm định giá Công ty AIC VN), Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng công ty này.



C03 xác định, bước đầu kiểm tra tại 2 gói thầu mua sắm thiết bị vật tư y tế của BV này đã phát hiện nhiều sai phạm, gây thất thoát số tiền hơn 40 tỉ đồng. Theo C03, sai phạm này là do một số lãnh đạo, cán bộ tại BV Tim Hà Nội và là thành viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu cùng một số cán bộ Công ty AIC VN đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại BV Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.



Theo THÁI SƠN (TNO)