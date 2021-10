Hỗn chiến ở Đồ Sơn, 4 người thương vong

Một vụ hỗn chiến đã xảy ra trước cửa Khu du lịch Đồi Rồng ở Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng khiến 1 người chết và 3 người khác bị thương.





Tối 20.10, thông tin từ Công an Q.Đồ Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong.





Hình ảnh vụ hỗn chiến được người dân quay lại. Ảnh: CTV





Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày hôm 20-10, tại cửa Khu du lịch Đồi Rồng, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng. Tại đây, 2 nhóm người với khoảng 20 đối tượng đã lao vào hỗn chiến bằng hung khí. 2 nhóm người trên đã chém nhau từ 1 côn trường xây dựng ra đến cổng Khu du lịch Đồi Rồng.



Theo nguồn tin của Thanh Niên, vụ hỗn chiến đã khiến L.V.T (35 tuổi, ở H.Thủy Nguyên TP.Hải Phòng) tử vong. Được biết, nguyên nhân khiến L.V.T tử vong là do mất máu cấp vì bị chém rất nặng vào chân. Theo nguồn tin này, L.V.T bị chém vào lưng, gục xuống nên bị bên đối thủ tiếp tục chém vào chân.



Ngoài ra, Đ.V.T (32 tuổi, ở Q.Kiến An, TP.Hải Phòng), L.V.H (31 tuổi, quê Sơn La) và Đào Văn Ninh (35 tuổi, ở Quảng Ninh) bị thương nặng phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 2 trong số 3 người bị thương đã phải mổ khẩn cấp.



Các đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.



Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỗn chiến xảy ra do mẫu thuẫn trong việc làm ăn giữa hai nhóm.



Nhận được tin báo về vụ việc, Công an Q.Đồ Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc, tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo LÊ TÂN (TNO)