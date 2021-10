Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP

(GLO)- Chiều 24-10, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm kiểm điểm, đánh giá sau hơn 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Ngày 11-10-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Đây là một chủ trương, quyết sách rất đúng đắn, sáng tạo và kịp thời. Sau hơn 10 ngày triển khai Nghị quyết, các địa phương trên cả nước đã có những ứng dụng cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương.



Tại hội nghị, các địa phương đã có những ý kiến, đề xuất, nêu rõ những phát sinh, vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP. Trong đó, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là làm sao để vừa bảo đảm thống nhất, thông suốt trên toàn quốc, không “cát cứ”, không chia cắt, tránh mỗi nơi làm một kiểu, vừa đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các địa phương.



Riêng tại Gia Lai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT, hiện tỉnh Gia Lai đã đánh giá và công bố cấp độ dịch là cấp độ 2 (màu vàng). Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Về công tác điều trị, hiện tỉnh có 1 bệnh viện dã chiến và 9 cơ sở điều trị Covid-19. Đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến ngày 24-10, tỉnh đã nhận 505.812 liều vắc xin gồm vắc xin Moderna, Pfizer, Astra Zeneca, Vero Cell. Với số vắc xin được cấp về, tỉnh Gia Lai đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ trên 77%.



Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Nghị quyết số 128/NQ-CP với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện "mục tiêu kép", đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Tuy nhiên có đôi lúc, một số địa phương còn triển khai cứng nhắc, chưa đồng bộ.



Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ người về các tỉnh, thành, khu vực có dịch Covid-19 vừa hết giãn cách, nhất là những nơi có số ca mắc Covid-19 cao như: TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Đồng thời, thực hiện xét nghiệm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thực hiện cách ly phù hợp (cách ly tập trung hay cách ly tại nhà) theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.



Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành liên quan, các địa phương tùy từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà sớm ban hành hướng dẫn chung để tổ chức triển khai một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp cụ thể nhưng không trái các quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, việc đi lại của người dân.



NHƯ NGUYỆN