Hải Dương: Hai anh em ruột chết cháy thương tâm, nguyên nhân nghi do xô xát

Lãnh đạo công an huyện Cẩm Giàng xác nhận, tại thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương vừa xảy ra vụ 2 người bị chết cháy thương tâm. Nạn nhân là anh trai và em gái ruột ở sát nhà nhau. Nguyên nhân nghi do mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong gia đình.





Khoảng 19 giờ ngày 22/10, tại nhà bà Tr.Th.Nh (SN 1934, trú tại thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) xảy ra việc xô xát giữa chị V.Th.Th (SN 1972) và anh V. X.S (SN 1969) cùng thôn. Anh S. và chị Th. đều là con của bà Nh. và đã có gia đình.





Lối vào nhà của nạn nhân V.Th.Th và anh V. X.S. Ảnh: Thi Ngọc



Hậu quả của vụ xô xát làm chị Th. và anh S. bị chết cháy tại sân nhà bà Nh.



Trong quá trình xảy ra vụ xô xát, anh N.V.P. (SN 1974) là người hàng xóm đến can ngăn cũng bị thương ở đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.



Được biết, chị Th. hiện đang ở cùng nhà bà Nh., còn nhà anh S. hiện đang ở giáp tường phía sau nhà bà Nh.



Theo lời một người dân ở gần nhà nạn nhân, trước đó, giữa anh S. và chị Th. có xảy ra xô xát dẫn đến chị Th bị ngất. Sau đó anh S. tẩm nhiều xăng đổ xung quanh anh và chị Th. Cũng theo lời của người hàng xóm này thì tay anh S. cầm khò gas rất nguy hiểm nên không ai dám vào can ngăn.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành các biện pháp chữa cháy, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để xác minh, làm rõ vụ việc.



https://danviet.vn/hai-duong-hai-anh-em-ruot-chet-chay-thuong-tam-nguyen-nhan-nghi-do-xo-xat-20211024092654472.htm

Theo Thi Ngọc (Dân Việt)