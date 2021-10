Hà Nội: Một cảnh sát cơ động bị 2 ô tô tông trọng thương

Chiều 6.10, Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, chiến sĩ cảnh sát cơ động bị 2 ô tô tông bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch.





Ngày 6.10, mạng xã hội lan truyền video clip do camera nhà dân gần hiện trường vụ tai nạn ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị hai ô tô tông trên đường.



Theo nội dung hình ảnh trong video clip, chiếc xe ô tô đi hướng Thái Nguyên - Hà Nội lấn làn, tông trực diện vào một xe máy khiến người đàn ông điều khiển xe máy văng xuống đường.



Hiện trường vụ việc hai ô tô tông một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ảnh: Cắt từ clip



Sau khi bị tông văng xuống đường, nạn nhân tiếp tục va chạm với một ô tô khác (dạng xe bán tải) chạy theo hướng ngược lại. Tài xế chiếc xe chạy lấn làn đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.



Lãnh đạo Công an H.Sóc Sơn cho biết, vụ việc xảy ra rạng sáng 5.10, tại đoạn đường thôn Xuân Sơn (xã Trung Giã, H.Sóc Sơn). Nạn nhân được xác định là một chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội.



Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc. Về tình trạng sức khoẻ nạn nhân, lãnh đạo Công an H.Sóc Sơn cho hay, chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo Trần Cường - Đan Hạ (TNO)