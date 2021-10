Đồng Nai: 3 người tử vong, nhiều người nguy kịch do ngộ độc rượu

Chiều 14/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc để điều tra vụ việc hàng chục người dân bị ngộ độc rượu, trong đó có 3 người đã tử vong tại huyện Nhơn Trạch...





Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, trong những ngày qua bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhân đến cấp cứu do ngộ độc rượu. Tất cả các bệnh nhân đều ở huyện Nhơn Trạch. Lúc nhập viện, hầu hết có triệu chứng nhiễm toan chuyển hóa, mờ mắt, suy hô hấp nặng, nghi ngộc độc methanol.





Một trường hợp ngộ độc đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai, trong số này có 3 ca tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Trung tâm Y tế huyện Long Thành và Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch; 6 ca đã xuất viện; 7 người còn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, thở máy, một số đã được lọc máu, lọc thận.



Bước đầu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai đã lấy các mẫu rượu trắng được bán tại các quán tạp hóa. Trước vụ việc nghiêm trọng dẫn đến nhiều người tử vong và tổn thương sức khỏe trầm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào vào cuộc điều tra vụ việc.



https://danviet.vn/dong-nai-3-nguoi-tu-vong-nhieu-nguoi-nguy-kich-do-ngo-doc-ruou-20211015063300884.htm

Theo Theo Ngọc Sơn (cand.com.vn/Dân Việt)