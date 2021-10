Điện thoại phát nổ khi học online khiến học sinh lớp 5 tử vong: Sở GDĐT nói gì?

Vụ việc điện thoại phát nổ khi học online khiến học sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong đang khiến nhiều người xót xa.





Liên quan đến vụ điện thoại phát nổ khi học online khiến học sinh lớp 5 tử vong, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho hay: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 14/10.



Em Nguyễn Văn Q. (SN 2011), học sinh lớp 5C, trường tiểu học Nam Anh dùng điện thoại để học trực tuyến ca từ 15-17h thì điện thoại phát nổ. Lúc đó, chỉ có 2 chị em Q. học ở nhà, mẹ đi làm đồng. Người nhà đã đưa Q. đi bệnh viện nhưng không cứu được.



Ngay khi biết được thông tin, chúng tôi đã đến nhà để động viên chia buồn với gia đình và cùng lo lễ tang cho em được chu đáo".





Người nhà lo tổ chức hậu sự cho em Q. Ảnh: PLBĐ





Ông Hoàn chia sẻ thêm về việc học online ở địa phương: "Mấy ngày nay ở Nghệ An bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8 nên nhiều vùng mưa lớn, nước ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chúng tôi đã giao cho các phòng, trường chủ động trong việc dạy, có thể chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.



Hiện tại Nghệ An vẫn duy trì 1 buổi học trực tuyến để vừa tạo thói quen cho các em về hình thức học vừa chủ động khi có dịch bùng phát có thể triển khai học online ngay".



Liên quan đến an toàn khi học sinh học online, ông Hoàn cho biết: "Không phải đến vụ việc này mà ngay khi có học sinh học online bị điện giật tử vong ở Hà Nội, Sở GDĐT Nghệ An đã có công văn gửi các đơn vị nhắc nhở học sinh học online ở nhà phải chú ý đến các thiết bị điện, không nên vừa học vừa sạc điện thoại mà có thể sạc đầy pin trước khi vào học và khi tình huống xảy ra thì cần xử lý thế nào. Chúng tôi khuyến cáo, người lớn nên ở nhà trong khi các em học online".





