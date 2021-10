Dí roi điện vào người bị còng tay: Có hay không dấu hiệu lạm dụng nhục hình?

Bàn vấn đề có hay không dấu hiệu lạm dụng nhục hình trong vụ công an phường dí roi điện vào người một thanh niên bị còng tay khi lấy lời khai, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng thẩm quyền đánh giá thuộc cơ quan chuyên môn.





Trong vụ cán bộ công an phường dí roi điện vào người (21 tuổi, ở xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) bị còng tay để hù họa xảy ra tại P.Vĩnh Điện, Công an TX.Điện Bàn đã đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Đình Định, cán bộ công an phường. Và dù kết quả xác minh bước đầu từ 2 phía cho thấy đây chỉ là hình thức “hù dọa” trong quá trình lấy lời khai, nhưng nhiều ý kiến đặt vấn đề về có hay không yếu tố lạm dụng nhục hình. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao đổi xung quanh vấn đề này.





Cán bộ công an phường dí roi điện vào Hòa (trong clip lan truyền trên mạng xã hội). Ảnh cắt từ clip





“Anh em có phần suy nghĩ giản đơn”



Trao đổi với PV Thanh Niên hôm nay 5.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện Công an tỉnh đang cho đi kiểm tra lại việc người quay clip, đăng lên mạng xã hội xem mục đích, động cơ gì để tính toán, có hướng xử lý; nếu vi phạm phải thì phải xử lý nghiêm.





Phạm Khắc Thành Trung (bên trái) và Hồ Công Huy trong nhóm Hòa cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Bàn cung cấp



“Nghe anh em báo cáo lại thì người quay clip là cán bộ dân quân cùng đi làm việc chung với các anh em công an phường. Việc quay clip có thể là lén lút nên các anh em khác không biết. Anh em có một phần suy nghĩ giản đơn nên có đăng tải lên mạng xã hội”, thiếu tướng Dũng nói.



“Hôm qua, nhiều anh em báo chí cũng đã gặp trực tiếp công dân Dương Văn Hòa và người thân trong gia đình. Người ta cũng cung cấp nội dung chỉ là “hù dọa chơi”. Người bị tác động tới thì họ cũng đã có ý kiến rồi đó. Tôi nghĩ theo hướng đó thì họ cũng rất khách quan”, thiếu tướng Dũng nói.



Cũng theo thiếu tướng Dũng, nếu vụ nhóm này kéo đi tìm nhóm kia mà không được ngăn chặn kịp thời thì hai bên sẽ xảy ra đâm chém nhau, chưa biết hậu quả như thế nào. Đi cùng với Hòa có 2 nghi can nữa, nhưng khi mời về phường làm việc thì anh Hòa chỉ bảo quen biết trên mạng xã hội.



“Vì vậy, để muốn sớm làm rõ sự việc như thế nào để ngăn chặn, nên đôi khi trong hành sự có sự việc như vừa rồi (dí roi điện vào người bị còng tay – PV). Việc có dấu hiệu lạm dụng nhục hình hay không thì thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn”, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.



Theo thiếu tướng Dũng, nếu để công an khẳng định chuyện dí roi điện vào người bị còng tay là chỉ “dọa chơi thôi”, thì không hay.



Trong vụ việc dí roi điện vào người bị còng tay, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an TX.Điện Bàn đình chỉ công tác cán bộ có liên quan. Đồng thời, khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc với nghi can hình sự.



Sai đến đâu xử lý đến đó



Như Thanh Niên đã thông tin, báo cáo của Công an P.Vĩnh Điện cho biết khoảng 15 giờ ngày 8.9, Dương Văn Hòa mang theo một con dao tự chế đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp Trần Hải (18 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) để đánh nhau, do có xích mích từ trước.



Không gặp Hải tại nhà, nhóm Hòa quay về. Trên đường, nhóm Hòa lại bất ngờ gặp Hải cùng 20 người bạn chặn đường. Ba người trong nhóm Hòa bỏ xe máy, chạy bộ về P.Vĩnh Điện, chuẩn bị dao tự chế để vào đánh nhau với nhóm của Hải, lấy lại xe máy.



Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị đi đánh nhau thì nhóm của Hòa gặp tổ tuần tra Công an P.Vĩnh Điện.



Thấy nhóm Hòa có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được Hòa, còn 2 người kia bỏ chạy. Tại đây, tổ tuần tra thu giữ được 5 dao tự chế và một xe máy, đồng thời đưa Hòa về trụ sở công an phường làm việc.



Quá trình làm việc, Hòa không chịu hợp tác, chỉ khai nhận quen biết 2 người kia trên mạng xã hội, không rõ lai lịch. Trong khi đó, lực lượng công an muốn khai thác rõ thông tin để kịp thời ngăn chặn những hành vi đáng tiếc có thể xảy ra.



Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, hành vi côn đồ của các nghi can cần tập trung làm rõ, đại úy Trần Đình Định và đại úy Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm việc, khai thác thông tin về 2 người đi cùng với Hòa.



Trong quá trình làm việc, đại úy Định có sử dụng roi điện “hù dọa” Hòa như trong clip đăng tải. Sau đó, Hòa đã khai nhận 2 người bạn còn lại và lực lượng công an tiếp tục truy bắt để củng cố hồ sơ, xử lý.



Dương Văn Hòa cũng xác nhận thời điểm đó có mâu thuẫn với nhóm bên kia, lại bị giữ xe nên nên cả nhóm Hòa rủ nhau đến đó lấy xe máy lại. Khi đi, do có cầm theo hung khí nên bị công an tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở.



Hòa cũng khẳng định cán bộ công an có cầm roi điện bật lên nhưng không có chích vào người, chỉ quơ quơ ở ngoài. Hòa vì thấy sợ nên nhảy lên, né, la hét chứ roi điện không đụng vào người...



Liên quan đến clip "dí roi điện vào người bị còng tay", đại tá Lê Trung Hai, Trưởng công an TX.Điện Bàn, khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường này cùng các cá nhân, tập thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc trên tinh thần tuyệt đối không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó”.



