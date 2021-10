Đang làm đẹp dịp 20.10, người phụ nữ bị chồng xông vào spa đâm tử vong

Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt nghi phạm sát hại vợ khi nạn nhân đang làm đẹp ở spa vào tối 20.10.





Sáng 21.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt nghi phạm sát hại vợ vào tối 20.10.





Hiện trường vụ án. Ảnh: B.D



Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 21.10, Công an TP.Vĩnh Yên nhận tin báo về việc một người phụ nữ bị chồng đâm tử vong tại một spa trên đường Quang Trung (P.Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên) với nhiều nhát dao, đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc khám nghiệm, điều tra.



Lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên cho biết, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa bắt được kẻ gây án.



Theo lãnh đạo địa phương, người phụ nữ đang làm đẹp tại spa thì bất ngờ chồng lao vào đâm tử vong. Ban đầu cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn tình cảm.



HIện Công an TP.Vĩnh Yên vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt nghi phạm để phục vụ điều tra.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)