Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

Thi thể bé trai được tìm thấy dưới suối ở gần nhà. Trước đó, ngày 15/10, cháu L.G.H ở ấp Tân Định đang chơi trước nhà, cha mẹ cháu vào nhà rồi quay ra đã không thấy con trai.

Nhiều người tham gia tìm kiếm bé trai mất tích trong những ngày qua. (Nguồn: vietnamnet.vn)



Ngày 20/10, cơ quan Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) xác nhận đã tìm thấy ở dưới suối thi thể bé trai 2 tuổi bị mất tích trước đó. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh vụ việc.



Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, cháu L.G.H (trú tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đang chơi trước nhà, cha mẹ cháu vào trong nhà rồi quay ra đã không thấy con trai.



Sau khi tìm xung quanh nhưng cũng không thấy cháu, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cháu bé.



Sau 2 ngày không thấy, sáng 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đã ra thông báo tìm cháu L.G.H. Công an huyện cũng đã lập chuyên án để điều tra vụ cháu bé mất tích.



Sau 5 ngày, thi thể cháu bé đã được phát hiện ở dưới suối gần nhà. Chiều 20/10, anh L.G.Đ (bố cháu L.G.H) xác nhận thi thể con trai 2 tuổi mất tích ở dưới suối ở gần nhà; đồng thời gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua.

Theo Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)