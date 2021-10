Đà Nẵng: Tuần tra đêm, ngăn chặn 2 nhóm trai làng hỗn chiến

Lực lượng tuần tra đêm xã Hòa Phong, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) phát hiện 2 thanh thiếu niên tụ tập trước trường THCS Trần Quốc Tuấn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, qua đó ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm trai làng.





Sáng nay 11.10, Công an xã Hòa Phong (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an H.Hòa Vang 5 nghi phạm cùng nhiều hung khí chuẩn bị cho vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm trai làng, bị lực lượng tuần tra đêm phát hiện và ngăn chặn kịp thời.



Trước đó, lúc 22 giờ ngày 10.10, lực lượng tuần tra đêm xã Hòa Phong làm nhiệm vụ kiểm soát trên tuyến đường DH5, khi đến trước trường THCS Trần Quốc Tuấn phát hiện 2 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Tuy nhiên, 2 nghi phạm không chấp hành mà phóng xe máy BS 43K1-050.59 bỏ chạy. Lực lượng tuần tra truy xét đuổi theo, bắt được B.N.Q.H (21 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) và T.A.B.H (16 tuổi ngụ thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong).



5 thanh thiếu niên và mã tấu bị tạm giữ. Ảnh: Văn Tiến



Cả hai khai nhận đang trên đường đến tụ tập với các đồng bọn ở làng Túy Loan để đi chém người. Mở rộng điều tra, Công an xã Hòa Phong triệu tập thêm H.V.C.N (16 tuổi ngụ thôn Túy Loan Đông 1), P.Đ.H (ngụ thôn An Tân) và D.Q.H (cùng 18 tuổi, ngụ thôn Khương Mỹ, cùng xã Hòa Phong).



Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn giữa nhóm trai làng Túy Loan và nhóm ở xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, Đà Nẵng), nên 5 nghi phạm trên tập trung trước trường THCS Trần Quốc Tuấn, mang theo 1 cây mã tấu dài 70cm, gậy sắt, gậy gỗ... để chuẩn bị hỗn chiến với nhóm trai làng ở Hòa Nhơn. Rất may vụ việc được ngăn chặn kịp thời.

Theo VĂN TIẾN (TNO)