Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Liên tiếp nhiều ngày qua, Đà Nẵng không còn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Số ít vài ca mỗi ngày là người về từ vùng dịch, hoặc là F1 chuyển sang F0, đang trong các khu cách ly tập trung. Đánh giá mới nhất tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng ngày 12.10 cũng khẳng định, thành phố cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, từng bước mở rộng các hoạt động trở lại để tăng tốc phục hồi kinh tế.

Theo ông Lê Trung Chinh, Đà Nẵng đang xây dựng dự thảo mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã tạm dừng để phòng chống dịch trước đây. Thành phố đang tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là mức "nguy cơ trung bình" trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời.

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Y tế, Cảng vụ Hàng không miền Trung với các địa phương xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương quản lý người về bằng đường hàng không. Sở Y tế rà soát nghiên cứu các văn bản của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia về các biện pháp phòng chống dịch để tích hợp thành một văn bản.

Ngoài các hoạt động lưu thông, vận tải hàng hóa, sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống, cảng cá, đi lại của người dân, khách sạn nhà hàng... gần như trở lại bình thường thì các hoạt động bán hàng ăn uống, giải khát tại chỗ, các điểm tham quan, bảo tàng... cũng được hoạt động trở lại với một số điều kiện phòng dịch thích hợp. Riêng hoạt động vui chơi tập trung trong nhà như karaoke, vũ trường, bar, massage... vẫn còn bị hạn chế hoạt động.

UBND thành phố sẽ xem xét, phê duyệt kế hoạch dạy và học trở lại theo tinh thần cho học sinh các lớp lớn và ở vùng an toàn sẽ đi học trước.

Trước đó, ngày 11.10, Chính phủ đã ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Quy định tạm thời của Chính phủ cũng hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch. Theo đó, phân loại cấp độ dịch theo 4 cấp: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4: Nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Theo đó, ở từng cấp độ đã có hướng dẫn cụ thể về việc cho phép mở lại các hoạt động đời sống xã hội, đi lại, sản xuất kinh doanh, vui chơi giải trí... cùng với 1 số điều kiện phòng dịch cần thiết cụ thể cho từng cấp độ 2 đến 4.