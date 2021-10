Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người thân tại Bắc Giang

Cơ quan công an đã bắt giữ được Trần Văn Hiếu, nghi phạm sát hại 3 người thân tại Bắc Giang vào 17h chiều nay.





Nghi phạm Trần Văn Hiếu tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC.



Chiều 24.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sau 2 ngày đối tượng bỏ trốn.



Theo cơ quan công an, Hiếu bị bắt giữ tại địa phận huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai vào 17h chiều 24.10.



Cũng trong ngày 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.



Trước đó, trưa 22.10, người dân thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, phát hiện ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, em của Hiếu) đã bị Hiếu giết tại nhà riêng. Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn. Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.



Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng vào cuộc và xác định đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974 (con trai ông Luật bà Thoa, đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, mới chấp hành án trở về địa phương từ ngày 13.10.2021).



Ngay trong tối 22.10, Công an tỉnh Bắc Giang huy động toàn bộ lực lượng phòng nghiệp vụ, công an các huyện và đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp, truy bắt nghi phạm.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

