Công an TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo tin giả 'nhân viên y tế chuốc thuốc mê cả nhà'

Chiều 23.10, Phòng tham mưu - Công an TP.HCM cho biết, sau khi xác minh làm rõ, xác định thông tin 'nhân viên y tế chuốc thuốc mê cả nhà' là tin giả.

Chiều 23.10, Phòng tham mưu - Công an TP.HCM cho biết, sau khi thông tin "nhân viên y tế chuốc thuốc mê cả nhà" lan truyền trên mạng, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện… khẩn trương rà soát, xác minh. Qua đó, không phát hiện vụ việc như trên xảy ra tại địa bàn TP.HCM, đây là tin giả.



Tin giả lan truyền trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Công an TP.HCM, vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết vào buổi tối, tại một gia đình ở đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) có 3 người mặc đồ bảo hộ y tế đến yêu cầu test nhanh Covid-19 (do nghi ngờ có người trong gia đình dương tính với Covid-19). Sau đó, đối tượng sử dụng que thử chuốc thuốc mê người trong gia đình và chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội V.T.H.P. đăng tải: “Nhà bạn con ở CMT8 tối qua có 3 người mặc bảo hộ xuống nói test nhanh do công ty của chị của bạn con có người dương tính/mọi thông tin đều chính xác luôn/cho nên nhà cho vào ngồi ngoáy mũi/ kết quả là mê man tới giờ này luôn/camera chịu thua vì họ mặc bảo hộ/mới báo công an sáng nay/dạ mất sạch/Một hình thức lừa để lấy trộm đồ ở SG”. Thông tin này được mạng xã hội lan truyền rất nhanh, nhiều người chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an TP.HCM khẳng định đây là tin giả, trên địa bàn TP.HCM không phát hiện vụ việc này.

Công an TP.HCM cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Công an TP.HCM đề nghị người dân chú ý, nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời, không lan truyền tin đồn không có căn cứ, sai sự thật gây hoang mang dư luận.