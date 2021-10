Chủ nhà "nuôi ong tay áo", bị giúp việc trộm gần nửa tỉ đồng ở Bình Thuận

Biết chỗ chủ nhà cất tài sản, người giúp việc đã 7 lần lấy trộm tài sản với tổng trị giá gần 500 triệu đồng tại Bình Thuận.





Ngày 16.10, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Võ Thị Kim Phượng (sinh năm 1985, ngụ thị xã La Gi).



Trước đó, ngày 28.9.2021, chị Đ.T.K.V (ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) đến công an phường trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng.



Nghi phạm Phượng thừa nhận hành vi trộm tài sản của chủ nhà. Ảnh: CA



Sau nhiều ngày điều tra, công an xác định Phượng, người giúp việc cho gia đình chị V là nghi phạm gây ra vụ trộm trên. Làm việc với cơ quan công an, Phượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.



Trong thời gian làm giúp việc cho gia đình chị V từ tháng 5.2021 đến tháng 9.2021, biết nơi chủ nhà cất các tài sản giá trị, Phượng đã 7 lần lén lấy trộm 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng.



Hiện, Võ Thị Kim Phượng đã giao nộp cho công an gần 420 triệu tiền mặt và một số nữ trang để trả lại cho bị hại.



Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.



Theo PHẠM DUY (LĐO)