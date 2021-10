Bình Định: Ngư dân bất ngờ gặp nạn, tìm thấy 1 thi thể, 1 nạn nhân đang mất tích

3 ngư dân đánh bắt hải sản trên một chiếc tàu nhỏ và đang trên đường vào cửa biển Tam Quan (Bình Định) thì bị sóng lớn đánh chìm khiến cả 3 người rơi xuống biển, trong đó có 1 người chết, 1 người mất tích.





Ngày 28/10, Phó Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định) Nguyễn Chí Công cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân bị sóng cuốn trôi mất tích.



Theo thông tin ban đầu, ngày 27/10, 3 ngư dân Nguyễn Tươi Tốt (SN 1988), Nguyễn Bổn (SN 1964) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1963), cùng trú tại phường Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn đi đánh bắt hải sản trên một chiếc tàu nhỏ và đang trên đường vào cửa biển Tam Quan thì bị sóng lớn đánh chìm khiến cả 3 người rơi xuống biển.



Lực lượng chức năng tìm kiếm quanh khu vực tàu bị đánh chìm, dạt vào bờ. Ảnh: Tr.H.





Người dân lập tức báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và cứu được anh Nguyễn Bổn.



Trong khi đó, có 2 ngư dân còn lại bị sóng biển cuốn mất tích, chiều cùng ngày thi thể ngư dân Nguyễn Thanh Sơn được tìm thấy.



Theo Phó Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển tại địa phương có sóng to, gió lớn.



Thị xã đã yêu cầu tất cả tàu cá không được hoạt động trên biển trong thời điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, 3 ngư dân nói trên đã sử dụng tàu cá nhỏ đi khai thác hải sản gần bờ, dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.



Thị xã Hoài Nhơn đang huy động các lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Trong thời gian tới, khi xuất hiện sóng to, gió lớn yêu cầu các phương tiện đánh bắt có chiều dài dưới 15m không ra khơi để đảm bảo an toàn.





Tàu của Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các ngư dân. Ảnh: Tr.H.



Nói thêm về công tác tìm kiếm, lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho biết, trong sáng và trưa 28/10, 3 tàu cá ngư dân được điều động bổ sung để tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.



Ngoài ra, Đồn này cũng bố trí ca nô cùng 4 cán bộ, chiến sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm, 6 chiến sĩ khác tìm kiếm tại khu vực các làng biển lân cận, ven bờ.



Được biết, trong những ngày qua, địa bàn TX.Hoài Nhơn có mưa rất to, nhiều vùng hạ du ven sông Lại Giang xuất hiện lũ lớn, ngập lụt. Tại khu vực biển Tam Quan có sóng lớn, kèm theo triều cường bất thường rất nguy hiểm.





