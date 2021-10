Bình Định: Bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang khai báo y tế

Phạm Văn Toàn (ở H.Hàm Tân, Bình Thuận) thực hiện khai báo y tế khi đến quê vợ ở xã Mỹ Thắng (H.Phù Mỹ, Bình Định) thì bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.





Ngày 4.10, Công an xã Mỹ Thắng (H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đã làm thủ tục bàn giao Phạm Văn Toàn (39 tuổi, ở H.Hàm Tân, Bình Thuận) cho Công an H.Hàm Tân để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.





Phạm Văn Toàn khi bị bắt giữ. Ảnh: Trà Quang



Phạm Văn Toàn bị Công an xã Mỹ Thắng bắt theo lệnh truy nã của Công an H.Hàm Tân về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo Công an xã Mỹ Thắng, trước đây, Phạm Văn Toàn đến xã Mỹ Thắng lấy vợ và cư trú tại địa phương. Cách đây 2 năm, Toàn rời xã Mỹ Thắng đi làm biển và lang thang ở nhiều nơi.



Ngày 15.10.2020, Toàn gây ra vụ trộm tài sản tại H.Hàm Tân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hàm Tân triệu tập nhiều lần để làm việc nhưng Toàn không chấp hành, bỏ trốn nên bị ra quyết định truy nã.



Tối 2.10, khi Toàn đến xã Mỹ Thắng thực hiện khai báo y tế thì bị Công an xã Mỹ Thắng kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Theo TRÀ QUANG (TNO)