Bắt một người nước ngoài bị truy nã quốc tế khi đang làm việc tại Hải Phòng

Sáng 30.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố vừa bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế.



Lực lượng Công an làm việc với Kim Euy Young. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Cụ thể, ngày 21.10, ngay sau khi nhận được thông tin của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp rà soát, phát hiện đối tượng truy nã quốc tế tên là Kim Euy Young (sinh năm 1965, Hộ chiếu số M30512224) đang làm việc tại một cơ sở trên địa bàn phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.



Đến 15h30 cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Đằng Giang kiểm tra hành chính đưa đối tượng Kim Euy Young về nơi tạm trú, thông báo Lệnh truy nã quốc tế của Interpol đối với Kim Euy Young, lập Biên bản bắt người đang bị truy nã.



Ngay sau khi bắt giữ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tổ chức di lý Euy Young về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-mot-nguoi-nuoc-ngoai-bi-truy-na-quoc-te-khi-dang-lam-viec-tai-hai-phong-968921.ldo

Theo Đặng Luân (LĐO)