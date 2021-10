Bắt Giám đốc, nguyên Giám đốc Trung tâm GD thường xuyên Bình Phước

Trong sáng 16/10, Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của 2 bị can trước sự chứng kiến của gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước. (Nguồn: Nhandan.vn)



Ngày 16/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Võ Văn Việt (54 tuổi, ngụ khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước) và bị can Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.



Hai đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Việc khám xét vừa kết thúc vào sáng 16/10.



Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2016-2017 bị can Võ Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng đã tham ô số tiền 602.310.000 đồng.



Đối với bị can Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 thiếu trách nhiệm trong việc ký 4 lệnh chi và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng đã tham ô số tiền 383.172.700 đồng.



Trong sáng 16/10, Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của 2 bị can trước sự chứng kiến của gia đình và đại diện chính quyền địa phương.



Trước đó, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), nguyên kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuên tỉnh Bình Phước để điều tra về tội tham ô tài sản.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)