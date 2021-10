4 tỉnh cấm biển, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sơ tán 284.054 người dân

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 7 hướng vào Trung bộ. Ngoài 4 tỉnh đã ra lệnh cấm biển, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán trên 71.559 hộ với 284.054 người dân ở ven biển, vùng trũng thấp.

Cập nhật ứng phó áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 7 trên Biển Đông, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 7.10, đã có 5 địa phương ban hành lệnh cấm biển, không cho tàu, thuyền ra khơi gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Theo báo cáo từ các địa phương, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã lên phương án sẵn sàng sơ tán dân ở các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển với số lượng lên tới 71.559 hộ gồm 284.054 người dân.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sơ tán 6.516 hộ với 29.316 người dân; Nghệ An dự kiến sơ tán 18.200 người dân; Hà Tĩnh dự kiến sơ tán 658 hộ với 9.823 người dân; Quảng Bình dự kiến sơ tán 29.125 hộ với 109.300 người dân; Quảng Trị dự kiến sơ tán 17.384 hộ với 61.210 người dân; Thừa Thiên - Huế dự kiến sơ tán 7.192 hộ với 20.148 người dân; Đà Nẵng dự kiến sơ tán 693 hộ với 2.499 người dân; Quảng Nam dự kiến sơ tán 2.957 hộ với 9.116 người dân; Quãng Ngãi dự kiến sơ tán 7.034 hộ với 24.442 người dân.

Trong các khu vực dự kiến triển khai sơ tán, các địa phương đã rà soát có 7.690 ca F0 và F1 để áp dụng các biện pháp y tế phù hợp, có phương án cách ly, sơ tán riêng đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid1-19.

Cảnh báo mưa to lũ lớn ở Trung bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua khu vực Trung bộ nên tại khu vực này có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 6.10 đến 7 giờ sáng nay, 7.10, ở Trung bộ và Tây Nguyên phổ biến dưới 100 mm. Trong đó, một số trạm có lượng mưa lớn như như A Dơi (Quảng Trị) là 153 mm; TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) là 199 mm; tại Bình Tân (Quảng Ngãi) là 124 mm; tại Hồ Mỹ Xuyên (Thừa Thiên - Huế) là 112 mm.

Cầu tràn bản 10 (xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị nước nhấn chìm sáng 7.10. Ảnh: Thanh Lộc

Dự báo trong ngày 7 - 8.10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến 150 - 300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 7 - 9.10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai xuất hiện một đợt lũ. Trong đó, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3. Thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, hạ lưu các sông chính ở Bình Định, Phú Yên lên mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.

Vùng núi các tỉnh Trung bộ trong những ngày tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông và đô thị, đặc biệt là địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.