Vụ rừng đầu nguồn sông Trà Bương bị tàn phá: Tạm đình chỉ công tác Phó Giám đốc BQL rừng

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên (NN&PTNT) cùng tổ công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Sơn Hòa đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương.





Chiều 7/9, ông Nguyễn Trọng Tùng-Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc, phụ trách Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sơn Hòa. Theo quyết định này, thời gian đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 7/9, để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc phá rừng xảy ra tại lâm phần của BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa.





Cùng ngày, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên đã ra quyết định thành lập tổ công tác xử lý tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Theo đó, ngoài 8 cán bộ, kiểm lâm viên trong tổ công tác do ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đảm nhiệm tổ trưởng, Sở NN&PTNT còn mời đại diện Phòng NN&PTNT, Phòng TN-MT huyện Sơn Hòa tham gia.



Tổ công tác này có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra rừng tự nhiên, việc giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, phá rừng và lấn chiếm đất rừng từ năm 2010 đến nay trên địa bàn huyện Sơn Hòa; tổng hợp, báo cáo đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tổ công tác còn phối hợp kiểm tra xác minh, làm rõ diện tích, hiện trạng rừng và các đối tượng có liên quan hành vi phá rừng trái pháp luật khi có yêu cầu từ Công an tỉnh Phú Yên.



Những cây gỗ to bị đốn hạ, đốt cháy nham nhở.



Trao đổi với PV Báo CAND trong chiều 7/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã phân công một tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Sơn Hòa thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở xã Sơn Hội để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.



Trước đó vào ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng nêu trên và đã chỉ đạo Sở NN&PTNT cùng Công an tỉnh Phú Yên thực hiện những công việc nêu trên.



Như CAND online ngày 31/8 đã thông tin, nhiều khoảnh rừng ở suối Dĩ, suối Sổ, Cheo Reo, Dốc Cốc thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa đã bị đốn hạ, phát dọn tạo thành nhiều “vùng trắng” để lấy cây gỗ lớn và đất rừng trồng keo lá tràm, trong đó có nhiều ha rừng mới bị đốn hạ... Những khoảnh rừng bị “cạo trọc” giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên không hề hay biết.



Trong chiều cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản số truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra thông tin để phản hồi cho báo chí.

