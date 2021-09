Vụ 57 trẻ dưới 18 tuổi tiêm vaccine: Kỷ luật giám đốc trung tâm y tế

Ông Nguyễn Kim Hải bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, do vi phạm quy định về tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi.





Liên quan đến việc 57 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ), ngày 18/9, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bằng hình thức "cảnh cáo."



Theo quyết định số 2060-QĐ/SYT của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, thời hạn thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Hải là 12 tháng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9.



Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị xử lý kỷ luật là do vi phạm quy định về tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng tiêm chủng, không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ. Vụ việc này đã gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của đơn vị công tác.



Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé gái tên P.K.T. (13 tuổi, trú tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) được tiêm hai mũi vaccine Pfizer vào các ngày 11/8 và 4/9. Sau khi thông tin trên được đăng tải đã gây xôn xao vì hiện nay Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi.



Trong bản tường trình ngày 13/9 gửi Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, Giám đốc Trung tâm Y tế Nguyễn Kim Hải đã nêu nguyên nhân về việc tiêm vaccine Pfizer cho ba người dưới 18 tuổi gồm P.K.T (13 tuổi), T.T.N.Q (14 tuổi) và T.T.H.N (17 tuổi) là những người thân trong gia đình cán bộ tuyến đấu chống dịch.



Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt đã vận dụng kế hoạch của thành phố và Quyết định của Bộ Y tế nên cho phép người thân sống chung gia đình cán bộ y tế, trong đó có trẻ từ 12 tuổi trở lên vì các đối tượng này có nguy cơ lây nhiễm rất cao.



Theo ông Hải, do ngộ nhận nên đã vận dụng không đúng theo quy định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố là chỉ tiêm cho người trên 18 tuổi.



“Hơn nữa, do nể nang đồng nghiệp, cán bộ tuyến đầu chống dịch của các ban, ngành để được an tâm tham gia chống dịch nên thực hiện chưa đúng chủ trương của cấp trên và không có mục đích vụ lợi. Tôi xin nhận trách nhiệm trước lãnh đạo các cấp," ông Hải tường trình.



Ngày 14/9, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cũng đã có văn bản báo cáo gửi Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về trường hợp tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Nội dung văn bản này cho biết chỉ có 3 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, có trường hợp bé gái P.K.T 13 tuổi là cháu ruột của một nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt), lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch.



Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, hai trường hợp dưới 18 tuổi còn lại được tiêm vaccine, dù xác định rõ họ tên, nơi đăng ký thường trú, tuy nhiên “tổ công tác tiếp tục xác minh làm rõ."



Những ngày qua, dư luận tiếp tục xôn xao về thông tin có đến 57 người dưới 18 tuổi tại quận Thốt Nốt được tiêm vaccine ngừa COVID-19.



Thông tin với báo chí ngày 17/9, ông Trịnh Minh Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cho biết, 57 trường hợp dưới 18 tuổi trên địa bàn quận được tiêm vaccine ngừa COVID-19 là đúng sự thật.



Theo ông Trịnh Minh Thắng, quận Thốt Nốt đang cho kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan đến vụ việc với quan điểm là sai tới đâu xử lý tới đó. Sau khi ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận bị đình chỉ công tác, hiện việc điều hành trung tâm y tế này được giao cho một Phó Giám đốc.

