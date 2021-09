Triệt phá đường dây ma túy gần 100kg từ Campuchia đưa vào TPHCM tiêu thụ

Ngày 8-9, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý quy mô rất lớn với gần 100kg.





Theo Công an TPHCM, qua thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu phản ánh hoạt động của một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua các cửa khẩu tiếp giáp với các tỉnh miền Tây Nam bộ về TPHCM để tiêu thụ với số lượng rất lớn.



Số ma tuý công an phát hiện. Ảnh: Văn Minh



Trong đó, lực lượng công an xác định đối tượng L.T.H (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Đối tượng H.V.T (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều hành việc vận chuyển và nhận “hàng” từ các đầu mối rồi giao lại cho L.T.H và đồng bọn tiêu thụ.



Theo đó, ma túy được ngụy trang trong các giỏ tre chứa mắm cá, theo các xe ‘luồng xanh’ vận chuyển về TPHCM.









Ma tuý được nguỵ trang trong giỏ tre chứa mắm cá. Ảnh: Văn Minh





Ngày 19-8, lực lượng công an phát hiện các đối tượng vừa nhận một số lượng lớn ma túy và đang cất giấu tại nhà số 83/5 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12).



Nhận thấy thời điểm phá án đã đến, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh, Công an huyện Củ Chi và Phòng 1 thuộc Viện KSND TPHCM kiểm tra, bắt quả tang hai đối tượng trên đang tàng trữ trái phép gần 100 kg ma túy các loại.



Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Đ.T.M.D, một mắc xích trong đường dây với nhiệm vụ tàng trữ ma túy.

Theo VĂN MINH (SGGPO)