TP.Quy Nhơn phong tỏa 5 phường trong vòng 48 giờ để truy vết F0: Người dân ra ngoài cần giấy tờ gì?

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) Ngô Hoàng Nam cho biết, đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định tham gia giao thông trong thời gian tạm phong tỏa 48 giờ (kể từ 0 giờ ngày 16/9) đối với 5 phường: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa.



Theo đó, người đang sinh sống ngoài 5 phường bị phong tỏa được phép lưu thông qua chốt kiểm soát nếu có một trong các loại giấy tờ: Chứng minh đã tiêm 2 mũi vaccine phòng chống dịch, giấy do UBND TP.Quy Nhơn cấp dành cho cán bộ truy vết, tầm soát phòng, chống dịch, các lực lượng tuyến đầu của thành phố, phường, xã.





Ngành chức năng test nhanh cho người dân ở khu vực phường Hải Cảng. Ảnh: TB.



Đối với địa bàn 5 phường bị phong tỏa, các cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc tại cơ quan không quá 30% nhân lực (trừ các đơn vị đặc thù). Thủ trưởng cơ quan ký giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên và gửi danh sách về UBND xã, phường sở tại để theo dõi quản lý.



Người ra khỏi địa phương bị phong tỏa phải có giấy đi đường của cơ quan, đơn vị ký ban hành và có xác nhận đã hoàn thành test nhanh âm tính.



Theo Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đang diễn biến rất phức tạp, nguồn lây đã tiềm ẩn trong cộng đồng có nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt hơn.



Việc phong tỏa tạm thời 5 phường song hành với hoạt động test nhanh tầm soát Covid-19 được thực hiện với 100% dân cư, không phải thực hiện theo hình thức đại diện hộ gia đình như trước đây. Riêng các vùng lõi, khu vực nguy cơ cao tại TP.Quy Nhơn sẽ triển khai xét nghiệm RT-PCR.



Khu vực phong tỏa tại TP.Quy Nhơn, ảnh chụp ngày 13/9. Ảnh: TB.



Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời 5 phường gồm: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa trong vòng 48h đồng hồ, kể từ 0h ngày 16/9.



Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp 5 phường bị phong tỏa và các đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế để tầm soát diện rộng, truy vết các đối tượng F0 và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn các phường, xã nêu trên đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.



Ông Ngô Hoàng Nam giao Công an và Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa bố trí lực lượng, phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và thực hiện việc kiểm tra các chốt ra/vào trên địa bàn.

