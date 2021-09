TP.HCM: Điều tra người đàn ông tử vong trong phòng trọ một ngày sau bữa nhậu

Không thấy ông C. ra khỏi phòng trọ, người dân kiểm tra thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong bên trong.



Người đàn ông tử vong bất thường bên hồ nước

Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ. Ảnh: Trần Kha



Đến 12 giờ ngày 28.9, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường bước đầu đưa thi thể người đàn ông tử vong trong phòng trọ (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân.



Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 28.9, người đàn ông thuê trọ tại hẻm 40 đường Hồ Văn Long (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) được người dân phát hiện chết trong phòng trọ nên báo cơ quan chức năng.



Công an địa phương sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai người dân xung quanh.



Hiện trường phát hiện vụ việc được căng dây, phong tỏa. Ảnh: Trần Kha



Thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong tên thường gọi là C. (42 tuổi, quê An Giang), thuê trọ tại đây đã lâu, sống một mình và làm nghề thợ hồ.



Trước đó một ngày, ông C. có nhậu chung với bạn. Sau khi nhậu xong người bạn này có biểu hiện bất thường (nghi do ngộ độc rượu) nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng ông C., đến sáng nay (28.9), người dân phát hiện nạn nhân chết trong phòng trọ.



Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường người đàn ông tử vong trong phòng trọ điều tra nguyên nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác tiếp tục làm rõ. Quanh hiện trường sau đó cũng được người dân tiến hành phun thuốc khử trùng để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo TRẦN KHA (TNO)