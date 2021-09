Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc tới hơn 9.000 xã phường, xốc lại việc chống dịch ở các 'pháo đài'

Chiều ngày 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương.



Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Cuộc họp được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước, để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới.



Cùng chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.



Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ có các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng chống dịch



Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo các địa phương dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương.



Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cuộc họp diễn ra sau hơn 1 tuần Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 được kiện toàn theo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Ban Chỉ đạo được kiện toàn do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban và có sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương.



Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia mới được kiện toàn, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia trước đây do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong gần 2 năm qua.



Một điểm khác biệt nữa của cuộc họp so với trước đây là ngoài 63 tỉnh, thành phố, cuộc họp lần này được kết nối trực tuyến tới 705 quận, huyện, thị xã và toàn bộ 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước. Những ngày qua, với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tập đoàn viễn thông, hệ thống chỉ huy, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch đã được kết nối từ nơi làm việc của Thủ tướng Chính phủ tới tận cấp xã, phường, thị trấn. “Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thì mỗi cấp phải làm việc của mình, cấp trên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới, cấp dưới báo cáo, đề xuất cấp trên, ai vào việc đấy, đúng vai thuộc bài, không ai làm thay ai, tất cả phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.



Cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch nói chung nhưng tập trung vào trọng tâm là cấp xã, phường, thị trấn vì vừa qua chúng ta chuyển hướng phòng chống dịch theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”. Điều này rất phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, vì người dân sống ở xã, phường, thị trấn; xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp nhất với dân. Xã phường cũng có tương đối đầy đủ các thành tố của hệ thống chính trị theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.



Khi chúng ta đang thực hiện giãn cách thì nhiệm vụ chống dịch là ưu tiên đầu tiên, Thủ tướng nhắc lại quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể của công tác phòng chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. Cũng từ đây, chúng ta rút kinh nghiệm, mở rộng quan điểm này trong phát triển kinh tế - xã hội dưới sự quản lý, điều hành của Chính phủ,



Theo Báo cáo của Bộ Y tế, trong giai đoạn giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ 22/8 - 4/9/2021 tại 23 địa phương đã ghi nhận 160.592 ca mắc . Tại TP. Hồ Chí Minh, từ 27/4 đến ngày 4/9/2021 ghi nhận tích lũy 245.188 ca mắc (chiếm 48,4% tổng số ca mắc của cả nước). Số ca mắc mới theo ngày tiếp tục tăng do đang thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát trên diện rộng.



Trên cơ sở các tiêu chí kiểm soát dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong 23 địa phương, nhóm 1 gồm 8 địa phương: Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Phú Yên đang kiểm soát tốt dịch bệnh. So với cuộc họp lần trước của Ban Chỉ đạo ngày 29/8, Bình Phước, Phú Yên là 2 địa phương mới bổ sung vào nhóm đang kiểm soát tốt dịch bệnh.



Nhóm 2 gồm 11 địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch.



Nhóm 3 gồm 4 địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch.



Bộ Y tế nhận định, TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố cho nên số mắc mới tiếp tục ghi nhận ở mức cao. Riêng Quận 7 và huyện Củ Chi đã kiểm soát được dịch, chuyển thành vùng xanh trên toàn địa bàn.



Tại Bình Dương, Long An, Tiền Giang có số ca mắc được phát hiện qua tầm soát cộng đồng, sàng lọc tại cơ sở y tế trong 7 ngày vừa qua vẫn đang ở mức cao (chiếm khoảng 30-50%). Các tỉnh còn lại tại khu vực miền Nam, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng (khoảng 7-15%) có xu hướng giảm dần trong 2 tuần qua.



Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, kết quả vừa qua cho thấy, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường vì vậy vẫn phải tiếp tục cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Theo HÀ VĂN (baochinhphu.vn)