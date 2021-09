Sai phạm tại IPC và Sadeco: Truy tố ông Tất Thành Cang và 19 đồng phạm

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Tất Thành Cang và 19 đồng phạm trong sai phạm xảy ra tại IPC và Sadeco gây thiệt hại cho nhà nước 1.103 tỉ đồng.



Ông Tất Thành Cang tại CQĐT. Ảnh: Thanh Tuyền



Ngày 13.9, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP.HCM đối với bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 19 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (Công ty con của IPC).



Theo đó, 12 bị can bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông, Nguyễn Hữu Thành, Lê Hoàng Minh, Vũ Xuân Đức, Nguyễn Trường Bảo Khanh, Trần Mạnh Khôi, Đoàn Minh Lý, Lâm Văn Tuấn, Phùng Đức Trí, Đoàn Thị Minh Trang, Lương Trí Cường.



7 bị can bị truy tố về 2 tội “tham ô tài sản”, “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Sabeco), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco), Đỗ Công Hiệp, Huỳnh Phước Long, Trần Công Thiện, Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh.



Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.



Theo hồ sơ vụ án, bị can Tề Trí Dũng với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện các hành vi phạm tội, gây thất thoát tiền nhà nước 1.103 tỉ đồng.



Cụ thể, trong việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, các cá nhân có chức vụ tại Sadeco, IPC, và người đại diện vốn, căn cứ đề nghị của Công ty Nguyễn Kim về việc mua cổ phần của Sadeco để trở thành cổ đông chiến lược, đã thực hiện các thủ tục thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim mà không thông qua đấu giá, đấu thầu là trái với quy định.



Trong đó, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TP.HCM tại Sadeco (16,7%) là 184 tỉ đồng, phạm vào tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.



Viện KSND TP.HCM từng 2 lần trả hồ sơ vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm để làm rõ về thiệt hại của vụ án; đề nghị CQĐT khởi tố thêm 6 người nguyên là thành viên HĐQT, trưởng ban Kiểm soát và kế toán trưởng Công ty Sadeco về tội "tham ô tài sản".



Theo Phan Thương (TNO)