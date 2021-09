Quảng Ngãi: Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới tại Khu công nghiệp Quảng Phú

Sáng 6.9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo, tỉnh này có thêm 31 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận thêm ổ dịch mới tại Khu công nghiệp Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, với 15 ca.



Quảng Ngãi thêm 25 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2

Xét nghiệm cho người dân xã Nghĩa An, nơi có ổ dịch Covid-19. Ảnh: T.Phương



Theo đó, 15 ca mắc Covid-19 ghi nhận sáng 6.9 tại ổ dịch mới ở Khu công nghiệp Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, có 1 ca là công nhân của Công ty Tiến Thành. Đây là trường hợp công ty này xét nghiệm sàng lọc định kỳ phát hiện mắc Covid-19 nhưng vẫn chưa rõ nguồn lây.



14 ca mắc Covid-19 còn lại là công nhân Công ty TNHH Ten Trai. Tất cả các ca này đều liên quan bệnh nhân 502187, sống tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 ngày 3.9. Ngày 27.8, bệnh nhân 502187 có đi làm thêm ngày cuối tại Công ty Ten Trai.

Ngoài ra, còn có 12 ca mắc Covid-19 liên quan ổ dịch tại xã Nghĩa An, trong đó có 10 ca đã cách ly tập trung trước đó. Còn 2 ca ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi chưa được đưa đi cách ly tập trung. Liên quan ổ dịch xã Nghĩa An, đến nay có 40 ca mắc Covid-19.



Cũng trong sáng 6.9, Công ty Hoya Lens - chi nhánh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 đã cách ly tập trung. Như vậy, công ty này đến nay có 131 công nhân nhiễm Covid-19 và có 33 ca liên quan.



Ngoài ra, còn có 1 ca trở về từ tỉnh Sóc Trăng, được cách ly tập trung; 1 ca ở xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa, là F1 của bệnh nhân 302598, người trở về từ TP.HCM đã được cách ly tập trung.



Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tính từ ngày 26.6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 800 ca mắc Covid-19.

Theo Phạm Anh (TNO)