Phú Yên xét xử 18 bị cáo trong vụ lộ đề thi công chức

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lộ đề thi công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên. Ảnh: Đức Huy



Sáng 25.9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ lộ đề thi công chức trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 của tỉnh Phú Yên.



Trong vụ án này, cáo trạng Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố 18 bị can về các tội: Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Có tổng cộng 101 người liên quan được TAND tỉnh Phú Yên triệu tập nhưng chỉ có 8 người đến dự phiên tòa. Theo thẩm phán Võ Nguyên Tùng, chủ tọa phiên tòa, việc vắng mặt những người liên quan không ảnh hưởng đến việc xét xử nên phiên tòa vẫn diễn ra.





Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đức Huy



Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên xác định, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 của tỉnh Phú Yên, bị can Phạm Văn Dũng (nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban ra đề thi) và Lê Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tổ chức, công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ Phú Yên, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi, Ủy viên Ban ra đề thi, Trưởng ban phách) đã trưng tập Vũ Thị Thái Hòa (cán bộ Sở Nội vụ Phú Yên) và Trần Thị Diệu, Huỳnh Thị Thu Phượng (không phải là Ủy viên Ban ra đề thi) tham gia đọc, hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật nhà nước.



Sau đó, Hòa đã chép các bộ đề thi rút gọn từ thẻ nhớ do Lê Tuấn đưa để gửi cho Nguyễn Ngọc Kim (nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên) để Kim sử dụng khi đi thi. Kim đã đưa cho Hòa 120 triệu đồng và Hòa đã sử dụng tiêu xài cá nhân.



Các bị can khác thì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi. Riêng bị can Đặng Thị Quế (vợ ông Dũng) đã trục lợi hơn 27 triệu đồng và 2 cái áo trị giá hơn 1,3 triệu đồng nhằm tác động chồng giúp đỡ 1 thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi.



Theo kế hoạch, ngày mai (26.9), tòa sẽ tuyên án vụ lộ đề thi công chức trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 của tỉnh Phú Yên.

Theo Đức Huy (TNO)