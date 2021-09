Phú Yên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội

Tỉnh Phú Yên tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 đối với nhiều địa phương kể từ 0h ngày 20/9 đến khi có thông báo mới.



Phú Yên: Tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 tại 3 phường, xã phòng dịch Covid-19

Phú Yên tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 đối với nhiều địa phương kể từ 0h ngày 20/9. Ảnh: Báo Phú Yên



UBND tỉnh Phú Yên có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban MTTQ tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.



Theo UBND tỉnh, hiện nay tình hình dịch bệnh tại tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên tại một số địa phương vẫn có các ca mắc mới, lây nhiễm trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, theo đề nghị của các địa phương và Sở Y tế, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu kể từ 0h ngày 20/9 đến khi có thông báo mới: Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 16 đối với xã An Chấn (huyện Tuy An) và xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa).



Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 15 đối với huyện Phú Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, TP. Tuy Hòa và các xã, thị trấn còn lại của huyện Tuy An và huyện Tây Hòa.



Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 19 đối với các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân.



UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với Sở Y tế để hướng dẫn cụ thể các nội dung thực hiện nguyên tắc giãn cách xã hội để người dân biết, thực hiện theo quy định. Việc áp dụng các biện pháp nới lỏng phải được thực hiện từng bước, đi đôi với tăng cường kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn. Các địa phương tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.



UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các hội đoàn thể tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch, nhất là hạn chế tập trung đông người, tuân thủ nguyên tắc “5K - vaccine - công nghệ”, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm trở về trạng thái bình thường mới.



Trong đợt dịch này, Phú Yên đã ghi nhận 2.944 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo chinhphu.vn