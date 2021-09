Phú Yên: Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Sơn Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162 và tại khoảnh 6, tiểu khu 170 với diện tích gần 111.000m2.



Phú Yên: Điều tra thêm một khu rừng bị tàn phá

Một cây rừng có đường kính 60cm bị đốn hạ ven suối Dĩ, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội (Sơn Hòa, Phú Yên). (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)



Ngày 16/9, Thượng tá Trần Thanh Sử, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội với diện tích 30.172m2; và Quyết định khởi tố vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định với diện tích 80.760m2 để điều tra theo Quy định tại khoản 3, điều 243, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Các quyết định trên có liên quan đến các bài viết của TTXVN về tình trạng các cánh rừng tự nhiên đầu nguồn tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, bị phá để trồng cây keo.



Trước đó, ngày 31/8 vừa qua, phóng viên TTXVN đã phán ánh tình trạng nhiều cánh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ tại khu vực suối Dĩ, suối Cheo Reo và suối Sổ thôn Tân Thành, xã Sơn Hội bị phá trắng đề trồng keo.



Ngay trong chiều 31/8, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Công văn số 1679-CV/VPTU truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa làm rõ, kiểm tra thông tin TTXVN phản ánh.



Ngày 2/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 162, khu vực suối Dĩ, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa; Công an tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị liên quan sớm điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo báo cáo số 287/BC-UBND ngày 13/9 của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa, riêng từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 71 vụ phạm lâm luật trên địa bàn huyện; trong đó, khai thác rừng trái phép 3 vụ, phá rừng trái pháp luật 19 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 11 vụ, tàng trữ, mua bán gỗ 18 vụ, vi phạm các quy định bảo vệ rừng 19 vụ…



Cơ quan chức năng huyện đã xử lý 55 vụ, trong đó chuyển hình sự 9 vụ.

Theo Phạm Cường-Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)