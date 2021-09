Phong tỏa 5 phường tại TP.Quy Nhơn, Bình Định

Sáng 15.9, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Ngô Hoàng Nam đã ký quyết định phong tỏa tạm thời 5 phường trên địa bàn nhằm thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19.



Bình Định: Phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Quy Nhơn

Phong tỏa con hẻm dẫn vào ổ dịch tại phường Hải Cảng



Các phường thuộc diện phong tỏa, thực hiện “tầm soát toàn dân phòng chống dịch” là Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa. Thời gian phong tỏa 48 giờ, bắt đầu từ 0h ngày 16.9.



Trong quyết định phong tỏa, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn giao Trung tâm Y tế phối hợp với 5 địa phương chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ tầm soát diện rộng, truy vết F0, triển khai khẩn cấp biện pháp phòng chống dịch.



Tại 5 phường bị phong tỏa, Công an và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn chủ trì thiết lập các chốt kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và kiểm soát người, phương tiện ra vào.



Quy Nhơn là một trong 2 địa phương, cùng thị xã Hoài Nhơn, ghi nhận số ca mắc mới, với 6/11 trường hợp trong thông báo sáng cùng ngày của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định. Trước đó, chiều 14.9, Quy Nhơn chiếm tới 24/27 trường hợp mắc mới của cả tỉnh, trong đó riêng khu vực hẻm 2 đường Bạch Đằng thuộc phường Hải Cảng có tới 18 ca.



Thành phố tỉnh lỵ Bình Định trở thành điểm nóng gây lo ngại mấy ngày gần đây khi bất ngờ bùng phát ổ dịch nghiêm trọng ở phường Hải Cảng. Bước đầu, nguồn lây được xác định là một tài xế xe tải thường xuyên di chuyển trên hành trình Khu Công nghiệp Bắc Sông Cầu (Phú Yên) – Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (An Nhơn, Bình Định) - Công ty Pisico Hà Thanh (Vân Canh) – Cảng Quy Nhơn.



Xét nghiệm truy tìm F0 ở thành phố Quy Nhơn.



Sau mỗi chuyến hàng, tài xế này thường về nghỉ ngơi, sinh hoạt tại nhà ở tổ 18, khu phố 4, phường Hải Cảng mà không khai báo y tế để rồi trở thành F0 qua test nhanh hôm 12.9.



Dịch bệnh sau đó lan ra chóng mặt trên địa bàn và qua các phường khác. Có không ít trường hợp, nhiều thành viên trong gia đình cùng là nạn nhân của SARS-CoV-2.



Do thiếu trách nhiệm, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bí thư, chủ tịch phường Hải Cảng đã bị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tạm đình chỉ công tác 15 ngày.



Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bình Định có 950 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 694 trường hợp khỏi bệnh đã được xuất viện, 10 trường hợp tử vong, 246 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế.

